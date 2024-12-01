Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после вынесения в Бундестаге вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу принял решение распустить парламент и назначил проведение досрочных выборов на 23 февраля, передает ТАСС.
"Я сегодня принял решение распустить Бундестаг 20-го созыва и назначить новые выборы на 23 февраля следующего года", - заявил он на пресс-конференции в Берлине. Штайнмайер отметил, что до принятия решения провел консультации с лидерами фракций всех представленных в Бундестаге партий и пришел к выводу, что ни действующее, ни новое правительство в каком бы то ни было составе не получит большинства [голосов в поддержку] в нынешнем парламенте.
"Поэтому я убежден в том, что ради благополучия нашей страны новые выборы сейчас являются правильным путем", - сказал президент ФРГ. Он напомнил, что, согласно Основному закону ФРГ, депутаты будут продолжать свою работу до учредительного заседания Бундестага нового созыва. Точно так же и члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
"Перед следующим правительством стоят большие задачи", - подчеркнул Штайнмайер. Он отнес к числу проблем нестабильную экономическую ситуацию в Германии, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, проблему нелегальной миграции. Президент назвал исключительным случаем роспуск Бундестага. "Но именно в сложные времена, как сейчас, для стабильности необходимы дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", - заявил глава государства.
При этом Штайнмайер выразил надежду на то, что политические силы будут вести предвыборную борьбу с уважением по отношению друг к другу и во время нее не будет места насилию. "Дискредитация, запугивание, насилие - все это является ядом для демократии, все это наносит вред нашей демократии. Мы должны нетерпимо относиться к насилию. Этого я ожидаю от всех, кто стремится взять на себя ответственность", - подчеркнул президент Германии.
О политическом кризисе в ФРГ 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц предложил Штайнмайеру распустить Бундестаг после провала вотума доверия. До этого большинство депутатов парламента ФРГ на внеочередном заседании отказали в доверии Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов. Вопрос о доверии канцлеру был вынесен на обсуждение Бундестага в шестой раз в истории федеративной республики.
Штайнмайер был обязан распустить Бундестаг по предложению канцлера в течение 21 дня. Новые выборы должны пройти в течение 60 дней после роспуска Бундестага. Штайнмайер ранее уже одобрил возможное проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер.
Германия столкнулась с острейшим политическим кризисом после того, как в правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) возникли разногласия по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (СвДП) с поста министра финансов. Коалиция развалилась.