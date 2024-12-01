"Газпром" с 1 января 2025 года ограничивает поставки в Молдавию до нуля из-за нарушений контракта молдавской стороной и отказа урегулировать задолженность за поставки, говорится в сообщении российского холдинга, пишет ТАСС.
Так, в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, "Газпром" 28 декабря направил в "Молдовагаз" уведомление о том, что молдавская сторона регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
"В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки", - сказано в сообщении российской компании. В сообщении отмечается, что ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.
"Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с "Молдовагаза" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение молдавской компанией своих обязательств по контракту, сообщает "Газпром".
О ситуации с газом а Молдавии Молдавия переживает кризис из-за подорожания энергоносителей, что спровоцировало рост цен в стране и акции протеста оппозиции. На прошлой неделе парламент республики ввел режим чрезвычайного положения для управления кризисной ситуацией из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. По словам премьера Молдавии Дорина Речана, в случае дефицита энергоресурсов и остановки Молдавской ГРЭС в Приднестровье оба берега Днестра могут снабжаться электроэнергией только из Румынии, которая сама столкнулась с ее дефицитом в этот период.
С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%, до 5,7 млн куб. м. В этой ситуации в Кишиневе приняли решение перенаправлять эти объемы в Приднестровье, где из российского газа также вырабатывается до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии. Со своей стороны, руководство "Газпрома" рекомендовало Молдавии обсудить с Украиной возможности сохранения транзита газа, однако власти республики получили в Киеве отказ. Молдавские эксперты также отмечали, что Кишинев нарушил контрактные обязательства, связанные с урегулированием задолженности за газ, поэтому российский газовый холдинг может расторгнуть контракт в любое время.