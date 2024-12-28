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В ЕС вступила в силу предписывающая единый разъем USB-C для зарядки техники директива

В ЕС вступила в силу предписывающая единый разъем USB-C для зарядки техники директива
Фото: ТАСС/Paoloni Jeremy/ABACA

В Евросоюзе (ЕС) в субботу, 28 декабря, вступила в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый USB Type-C разъем для зарядки. Это следует из документа, опубликованного на портале с законопроектами ЕС.

Новое правило направлено снижение электронных отходов благодаря унификации зарядного разъема для гаджетов, передает iz.ru.

Кроме того, в директиве указано, что портативные устройства с аккумулятором должны поддерживать быструю зарядку мощностью не менее 15 Вт. В противном случае их продажа в странах ЕС будет запрещена.

Для ноутбуков в ЕС сделано исключение. Аналогичный запрет вступит в силу только 28 апреля 2026 года.

В 2022 году в Евросоюзе достигли соглашения касательно законопроекта, согласно которому USB Type-C станет единым зарядным портом для всех смартфонов и планшетов в европейских странах. Возможность внедрения единого разъема в устройствах рассматривается в Европе уже более 10 лет.

За годы проработки законопроекта производители Android-смартфонов перешли со стандарта micro USB на USB-C, в то время как Apple перешла от фирменного 30-пинового разъема к Lightning.
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