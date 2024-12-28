В Евросоюзе (ЕС) в субботу, 28 декабря, вступила в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый USB Type-C разъем для зарядки. Это следует из документа, опубликованного на портале с законопроектами ЕС.
Новое правило направлено снижение электронных отходов благодаря унификации зарядного разъема для гаджетов, передает iz.ru.
Кроме того, в директиве указано, что портативные устройства с аккумулятором должны поддерживать быструю зарядку мощностью не менее 15 Вт. В противном случае их продажа в странах ЕС будет запрещена.
Для ноутбуков в ЕС сделано исключение. Аналогичный запрет вступит в силу только 28 апреля 2026 года.
В 2022 году в Евросоюзе достигли соглашения касательно законопроекта, согласно которому USB Type-C станет единым зарядным портом для всех смартфонов и планшетов в европейских странах. Возможность внедрения единого разъема в устройствах рассматривается в Европе уже более 10 лет.
За годы проработки законопроекта производители Android-смартфонов перешли со стандарта micro USB на USB-C, в то время как Apple перешла от фирменного 30-пинового разъема к Lightning.