Верховный Совет ПМР подготовил информацию об основных законах, которые вступят в силу с началом нового года.
Меры в период ЧЭП
Законом «О государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия в связи с введением чрезвычайного экономического положения, связанного с сокращением (прекращением) поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику» предусмотрены меры поддержки для населения и предприятий. Они будут действовать в период особого правового режима. Среди мер:
– жилищно-коммунальные услуги будут предоставляться при их неоплате либо при неполной оплате. Задолженность можно будет погасить до конца года;
– неиспользованные в течение месяца льготные лимиты по коммунальным услугам будут приплюсованы к лимитам на следующий месяц;
– собирать валежную древесину для отопления можно без разрешительного документа;
– исключена административная ответственность за нарушение закона о тишине в случае использования в ночное время генераторов энергии;
– продлено действие талонов техосмотра и других разрешительных документов, если их срок истекает в период действия ЧЭП;
– финансовые и налоговые отчеты можно сдать позже;
– предприятиям, находящимся в простое, могут быть предоставлены отсрочки и рассрочки по налогам;
– работодатель вправе устанавливать сокращенный рабочий день и сокращенную рабочую неделю. При этом зарплата работников должна быть не менее 1 МРОТ;
– Правительство сможет быстрее перераспределять бюджет на зарплаты, пенсии и пособия.
Меры господдержки
В 2025 году продолжат действие некоторые меры поддержки приднестровских хозяйствующих субъектов, закрепленные в законе «О сертификации продукции и услуг». Приднестровские предприятия не будут уплачивать денежные средства за проведение обязательной сертификации в ПМР, что позволит им избежать дополнительных финансовых затрат. В условиях сохраняющейся сложной экономической ситуации это необходимая мера, отмечают в Верховном Совете.
Еще год будет действовать мера по упрощению расчета и оплаты за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами. Приняты соответствующие изменения в закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами». Юридические лица смогут вносить авансовый платеж: за первый, второй и третий кварталы года в размере 1/4 части суммы платы за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами, уплаченной за предыдущий год. По итогам четвертого квартала – исходя из фактических объемов загрязнения окружающей природной среды и пользования природными ресурсами и исходя из базовых ставок (установленных законом) с применением индекса инфляции, сложившегося по состоянию на 1 января 2023 года. Мера по внесению авансового платежа действует с 2022 года.
На 2025 год продлены меры господдержки, закрепленные в Таможенном кодексе. Продолжит действовать временная норма, которая снижает в два раза – с 0,3% до 0,15% – ставку таможенных сборов от таможенной стоимости в отношении товаров, перемещаемых между Приднестровьем и странами-партнерами (Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Украиной), а также товаров, перемещаемых юрлицами, осуществляющими деятельность в ряде отраслей промышленности (легкая, металлургическая, химическая, электротехническая) с указанием конкретных критериев.
Будет также возможность продлевать срок действия таможенной процедуры временного ввоза до 5 лет на основании заявления декларанта и получить отсрочку или рассрочку на уплату таможенных платежей без начисления процентов.
Продлены на 2025 год меры господдержки, закрепленные в законах «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» и «О подоходном налоге с физических лиц». В случае, если работодатель по независящим от него причинам отправил в простой свое предприятие, ему не придется уплачивать единый социальный налог на выплаты своим работникам. При этом размер этих выплат не должен превышать двух третей от оклада. Работники, которые получают выплаты в связи с простоем предприятия, освобождаются от уплаты подоходного налога.
Еще одна пролонгируемая мера господдержки касается предприятий, у которых есть возможность увеличить заработную плату своим работникам. Таким образом, прирост заработной платы по сравнению с предыдущим периодом не будут включать в налогооблагаемую базу.
В 2025 году продолжит действовать мера государственной поддержки хозяйствующих субъектов ПМР, согласно которой предприятия, испытывающие трудности из-за воздействия негативных внешних факторов, смогут получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам в республиканский или местный бюджеты без уплаты процентов. Изменения внесены в закон «Об основах налоговой системы в ПМР». Такая мера поддержки действует в Приднестровье с 2023 года.
Государство окажет поддержку организациям, которые займутся ремонтом сельхозтехники. Изменения в закон «О налоге на доходы организаций» вступят в силу с 1 января. Для республики это новый вид услуг. До сих пор приднестровские аграрные фирмы обращались к профильным специалистам в соседнюю Молдову, а это неудобно и затратно по времени. Чтобы дать стимул для развития этой сферы в ПМР, не будет облагаться налогом доход, полученный от оказания услуг по ремонту сельхозтехники и сельхозинвентаря.
Упрощенный механизм уплаты налога
С 1 января 2025 года предприятия, организации, предприниматели будут платить налог на доходы единым налоговым платежом в республиканский бюджет. Упрощающий механизм расчета, уплаты и администрирования налога теперь прописан в пяти профильных законах, включая закон «О налоге на доходы организаций».
Налоговый эксперимент
В 2025 и 2026 годах в республике пройдет налоговый эксперимент, в ходе которого планируется упростить налоговую отчетность и оплату платежей за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами. В налоговом эксперименте могут принять участие организации, которые незначительно загрязняют окружающую среду, не имеют производственных объектов или цехов. Такие организации есть в сфере торговли, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения и общественного питания.
Госсубсидии на покупку жилья
С 1 января подать заявку на получение государственной субсидии для покупки жилья могут работники ряда организаций бюджетной сферы, не достигшие 40 лет. Изменения внесены в закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья». До изменений подать заявку можно было до достижения 36 лет. В Верховном Совете уверены, что увеличение возраста позволит большему количеству человек обратиться за госсубсидией, а значит остаться работать в Приднестровье.
В список получателей госсубсидий на приобретение жилья с 2024 года включены аттестованные сотрудники Следственного комитета ПМР. Работники органов Прокуратуры ПМР смогут реализовать свое право на получение государственной поддержки, начиная с 1 января 2025 года.
Прозрачность расходования бюджета
С 1 января 2025 года вводится административная ответственность за нарушение законодательства в сфере осуществления закупок. Изменения внесены в Кодекс об админправонарушениях. Главная цель – это четко и прозрачно проводить процедуру закупки и распоряжаться каждым рублем, который заложен в республиканском бюджете. Будет ли приобретен товар по низшей цене, будут ли допущены все участники торгов к заседаниям – в этих сферах возможны различные манипуляции, отметили в парламенте. После первого нарушения закона о закупках возможно предупреждение, а далее – административная ответственность и штрафные санкции.
В законе закреплено, что административную ответственность несут в том числе и лица, осуществляющие работу членов комиссии по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Максимальная сумма штрафа для лиц, применяющих закон о закупках, за нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг составит 75 РУ МЗП, это 1380 рублей.
Новые законы и госпрограммы
В правовом поле республики начал действовать закон «Об органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики». Новый закон разрабатывался с учетом изменений в правоохранительной сфере. Закреплены законодательные основы госслужбы в аварийно-спасательных формированиях и в подразделениях противопожарной службы как самостоятельных видов государственной службы ПМР. Новый закон усиливает антикоррупционную составляющую в работе органов внутренних дел.
В ПМР вступил в силу закон «Об установлении для отдельных категорий лиц льгот по проезду транспортом общего пользования». В нем прописаны все действующие льготы на проезд в общественном транспорте для детей, школьников и студентов. Ранее они были зафиксированы в постановлении Правительства и в законе о республиканском бюджете.
В 2025 году в ПМР начнет действовать новая государственная целевая программа в сфере здравоохранения – «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем». В 2024 году истек срок действия двух профильных госпрограмм. Новая рассчитана до 2028 года и предусматривает мероприятия, направленные на сдерживание распространения ВИЧ/СПИД-инфекций, вирусных гепатитов и ИППП, снижение заболеваемости и улучшение качества жизни людей, живущих с данными заболеваниями. Предполагается тестирование населения на данные заболевания, вакцинация против вируса гепатита В, обеспечение всеобщего доступа к лечению, информирование населения о способах передачи ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и ИППП и проведение постоянного мониторинга.
С 1 января вступает в силу действие новой госпрограммы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко» на 2025-2029 годы». Главная цель – развитие научно-образовательного и инновационного потенциала ведущего вуза ПМР, модернизация системы образования, расширение научной деятельности и международного сотрудничества, а также подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных кадров, способных к профессиональному росту и мобильности.
Налоговый вычет для педагогов
Расширена категория «молодой специалист». Педагог, который работает в учебном заведении, но не имеет педагогического образования, сможет получать положенный ему стандартный налоговый вычет. Изменения внесены в закон «О подоходном налоге с физических лиц». Налоговый вычет в размере 70 РУ МЗП предоставляется молодым специалистам возрастом до 35 лет включительно, которые впервые получили профессиональное образование и впервые устроились на работу по полученной специальности в течение 1 года со дня получения диплома. Налоговый вычет молодой специалист получает в течение первых 3 лет, это предполагает, что каждый месяц сумма в размере 70 РУ МЗП (728 рублей) не облагается подоходным налогом.
Изменения в законе «О госпошлине»
Жители сел и поселков освобождаются от уплаты госпошлины при регистрации земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества и для личного подсобного хозяйства при условии обращения в соответствующий орган за регистрацией прав на земельный участок. Данная льгота будет действовать до конца 2025 года. Норма закреплена в законе «О государственной пошлине».
Отменена уплата госпошлины некоторым категориям граждан за обращения в суд для обжалования решения о направлении в лечебно-трудовой профилакторий или в психиатрическое учреждение в недобровольном порядке либо о принудительной госпитализации для обследования и лечения от туберкулеза. При неуплате госпошлины гражданам в любом случае гарантируется право на судебную защиту. Дополнения были внесены в закон «О государственной пошлине».
В Приднестровье на законодательном уровне вводится дифференцированный размер государственной пошлины за оформление паспорта, водительского удостоверения и за регистрацию транспорта в зависимости от сроков подготовки документов. Изменения внесены в закон «О государственной пошлине». Законом определены и льготы для разных категорий граждан. Например, дети-сироты смогут платить 50% госпошлины. При этом бесплатно паспорт ПМР, по-прежнему, выдается всем достигшим 16 лет гражданам республики.
Статус «многодетная семья»
Статус многодетной семьи теперь могут получить семьи с тремя и более детьми, у которых есть регистрация по месту пребывания от 1 года. Ранее возможность получить такой статус была только у многодетных семей, имеющих гражданство ПМР и прописку или регистрацию по месту жительства на территории республики, а также у иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в ПМР. Соответствующие дополнения внесены в закон «О государственной поддержке многодетных семей».
Выплата пособий
С 2025 года получить единовременное пособие можно при усыновлении ребенка в возрасте до 18 лет, раньше возраст был до 14 лет. Размер пособия составляет 242 РУ МЗП (2 589 рублей). Кроме этого, повышен размер единовременного пособия при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет и детей, являющихся братьями и сестрами. Размер такой выплаты с 1 января составляет 2 500 РУ МЗП (порядка 26 тысяч рублей). Новые нормы отражены в законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Защита детей от вредной информации
В законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закрепили нормы, позволяющие проводить экспертизу фильма или мультфильма также специальной межведомственной экспертной комиссии при Правительстве ПМР. Нормы вступают в силу с 1 января. Оценивается тематика информационной продукции, жанр, содержание, художественное оформление, особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной группы, а также вероятность причинения вреда здоровью и развитию детей. За проведение такой экспертизы межведомственной комиссией с 1 января изменениями в закон «О государственной пошлине» устанавливается плата в размере 20 РУ МЗП.
Кроме этого, в профильном законе уточнили необходимость размещать знак возрастной маркировки перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах, на киноустановках, видеоустановках, каналах телевидения. Размер такого знака должен составлять не менее 5% площади экрана. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.
Информация об учащихся и дошколятах
В Приднестровье создадут Единую информационную систему обучающихся и воспитанников. В законе «Об образовании» прописали перечень сведений, необходимых для формирования этой системы и ее ведения. Одна из главных целей введения информационной системы – получать своевременную и достоверную информацию обо всех детях в республике, которые числятся в организациях дошкольного и общего образования.
Работа на «упрощенке»
С 1 января сотрудники геодезических МУПов и ГУПов могут работать по упрощенной системе налогообложения. Это позволит повысить конкурентоспособность в сфере геодезических и картографических услуг, а значит может повлиять на снижение стоимости работ в этих сферах. Изменения внесены в закон «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения».
Развитие туризма
Создать более благоприятные условия для развития туризма в Приднестровье призваны изменения в закон «О таможенном тарифе». Они предполагают освобождение от таможенных пошлин товаров, ввозимых для реализации туристических проектов, если эти проекты финансируются за счет государственных грантов, выданных на развитие внутреннего, в том числе сельского туризма. Таким образом, с 1 января предприниматели могут ввозить необходимые товары и оборудование без дополнительных затрат.
Для удобства сельчан
Жители сел могут обращаться в местную администрацию, чтобы оформить, получить или заменить приднестровский паспорт либо чтобы зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания, а также сняться с регистрационного учета. Норму прописали в законах «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР» и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в ПМР». Раньше с документами сельчанам приходилось ехать в городские паспортные отделы и органы миграционного учета.
Строительная амнистия
До конца 2025 года приднестровцы смогут без штрафа оформить свои постройки, которые в нарушение установленного законодательством порядка были возведены на земельных участках до 2023 года. Речь идет о жилых, садовых домах, дачах и пристройках к ним. Также под амнистию подпадают различные хозяйственные строения. Данная мера господдержки граждан прописана в законе «О некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов».
Корректировка закона «Об исполнительном производстве»
Запрещено взыскание по исполнительным документам, если после удержаний доход должника будет меньше величины прожиточного минимума. Это правило прописали в законе «Об исполнительном производстве». Уточнены случаи, когда у должника на иждивении находятся неработающие граждане.
Учет музейных экспонатов
Усовершенствован порядок учета и защиты культурных ценностей, которые находятся в музеях Приднестровья. Изменения внесены в закон «О Музейном фонде и музеях в Приднестровской Молдавской Республике». Будут проводиться два вида государственного учета: первичный и централизованный. Первичный учет предполагает экспертизу и регистрацию музейных предметов и коллекций для последующего включения в Музейный фонд, в то время как централизованный учет обеспечит систематизацию информации в Государственном каталоге Музейного фонда.
Реестры заброшенных зданий
Города и районы будут вести реестры бесхозяйственно содержимых нежилых зданий и помещений по видам форм собственности. Это объекты розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, отдельно стоящие здания и сооружения, а также комплексы зданий и сооружений, объекты незавершенного строительства, нежилые помещения жилых домов и другие объекты, не являющиеся жилой единицей. Такие реестры опубликуют на официальных сайтах госадминистраций. Соответствующие нормы прописали в законе «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР».
Снижение арендной платы
Местные власти могут применять понижающий коэффициент для инвестиционно непривлекательного муниципального имущества. Размер понижающего коэффициента с 1 января может составлять не менее 0,5 к сумме арендной платы. Часть муниципального имущества пока не востребована из-за отсутствия ремонта. Понижающий коэффициент позволит снизить арендную плату и привлечь арендаторов. Изменения внесены в закон «Об аренде государственного и муниципального имущества».