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Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поставок газа

Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поставок газа
фото: privesc.eu

Премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что республика намерена защитить национальные интересы и добиться компенсации

Премьер Молдовы Дорин Речан пригрозил обратиться в суд из-за решения "Газпрома" ограничить поставки газа в республику с 1 января до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза", передает ТАСС.

"Сегодня "Газпром" уведомил свою дочернюю компанию "Молдовагаз" о прекращении поставок природного газа с 1 января. Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан", - говорится в заявлении, опубликованном на странице премьера в Facebook.

  • Сегодня, 17:27
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