Премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что республика намерена защитить национальные интересы и добиться компенсации
Премьер Молдовы Дорин Речан пригрозил обратиться в суд из-за решения "Газпрома" ограничить поставки газа в республику с 1 января до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза", передает ТАСС.
"Сегодня "Газпром" уведомил свою дочернюю компанию "Молдовагаз" о прекращении поставок природного газа с 1 января. Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан", - говорится в заявлении, опубликованном на странице премьера в Facebook.