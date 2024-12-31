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Речан поручил пересмотреть законодательство о национализации: это может касаться "Молдовагаз"

Речан поручил пересмотреть законодательство о национализации: это может касаться "Молдовагаз"
источник фото: tv8.md
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан призывает к корректировке молдавского законодательства, чтобы инициировать процесс национализации ряда стратегических объектов в стране. Соответствующий запрос правительство направило в Минюст, но о каких компаниях идёт речь - не уточняется. Однако в международных СМИ пишут о "Молдовагазе". По словам главы кабмина, Молдова должна окончательно избавиться от любой формы шантажа и вернуть утраченные активы в условиях энергокризиса, а также предполагаемого долга в 700 миллионов долларов, который "Газпром" требует от Кишинева, передает tv8.md.

"Мы должны и выполняем свое домашнее задание, чтобы окончательно избавиться от любых инструментов шантажа. В этом контексте, госпожа министр Михайлов-Морару, пожалуйста, в ближайшие три недели пересмотрите все законодательство, касающееся национализации, таким образом, чтобы мы могли действовать конкретно там, где у нас есть стратегические активы, которые, кстати, были захвачены силой и шантажом. Мы должны вернуть наши активы", - сказал Речан.

Глава кабмина РМ не уточнил, какие учреждения имеет в виду, но разговоры ведутся о «Молдовагазе». В Минюсте РМ заявляют, что законодательство придется обновить.

"Это значит рассмотрение на данном предварительном этапе национального законодательства относительно национализации с учетом всех стратегических целей, чтобы мы могли понять, есть ли у нас с точки зрения законодательства все необходимые рычаги для защиты интересов нашего государства и граждан Республики Молдова. Более подробную информацию мы узнаем позже. - Следует ли понимать, речь о "Молдовагазе"? - Подробностей пока не знаю, но это в первую очередь вопрос пересмотра законодательства", - отметила министр юстиции Молдовы Вероника Михайлов-Морару.

Врио главы «Молдовагаз» Вадим Чебан отказался комментировать возможную национализацию возглавляемого им учреждения, но заявил, что слышал о подобных обсуждениях раньше.

"Об этой «национализации» я слышал неоднократно, тема обсуждалось и раньше. Что касается в целом компании, которую я имею честь возглавлять - ничего сказать не могу, потому что это не касается руководства. Относительно действий государства, законов, действий, которые принимаются на уровне правительства, я не могу комментировать. У нас два акционера — государство и «Газпром»", - сказал он.

По словам экспертов, национализация некоторых компаний, таких как "Молдовагаз", принесет Молдове ряд преимуществ.

"Национализация является исключительной мерой, но она соответствует договорам Евросоюза. В ЕС больше обеспокоены тем, что подобные действия не направлены на разбалансировку рынка. Необходимо создать законодательство, не допускающее злоупотреблений в будущем, это не должен быть закон, который можно применять только один раз, это должен быть прагматичный закон, который можно применять более одного раза, когда этого потребует ситуация", - указал эксперт Watchdog Андрей Курэрару.

В то же время Дорин Речан резко раскритиковал недавнее заявление Партии социалистов, которое подразумевало, что Молдова должна принять на себя вменяемый "Газпромом" долг, а правительство должно найти решения для его погашения.

"Чтобы внести ясность: социалисты, Додон настаивает на том, чтобы Республика Молдова признала этот несуществующий долг. Я хочу напомнить этим шутам, что речь идет не о политике или партиях, мы сейчас говорим о патриотизме, о стране, о достоинстве. Этого долга не существует, его могли потратить на яхты, на отдых, но его не потратили граждане Республики Молдова", - подчеркнул Речан.

Сейчас "Газпрому" принадлежат 50% акций "Молдовагаза", Агентству публичной собственности - 35,33%, Комитету по управлению имуществом Приднестровья - 13,44%, а физическим и юридическим лицам - 1,23%.

Ранее "Газпром" официально подтвердил, что с 1 января приостанавливает поставки природного газа в Молдову.
  • 31-12-2024, 12:31
  • DTV
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