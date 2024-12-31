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Иностранцы без визы с января смогут оставаться в России до 90 суток в течение года

Иностранцы без визы с января смогут оставаться в России до 90 суток в течение года
Фото: Андрей Любимов / РБК

Иностранные граждане, прибывающие в Россию с 1 января 2025 года в порядке, не требующем получения визы, могут находиться на территории России до 90 суток суммарно в течение года, сообщил российский МИД.

Сейчас срок пребывания иностранцев в России без визы составляет 90 дней в течение 180 суток.

С 1 января 2025 года срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года, говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Исключение составляют случаи, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или международными договорами РФ, а также случаи, когда срок временного пребывания в России иностранного гражданина продлен в соответствии с упомянутым законом, сообщили на Смоленской площади.

При этом срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Россию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы, отмечается в сообщении.

В этом контексте рекомендуется гражданам Республики Молдова строго соблюдать новые правила пребывания в Российской Федерации, чтобы избежать возможных санкций.

  • 31-12-2024, 12:35
  • DTV
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