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Украинские власти закрыли данные о торгах на рынке электроэнергии

Украинские власти закрыли данные о торгах на рынке электроэнергии
источник фото: epravda.com.ua

АО "Оператор рынка" прекратил с 31 декабря публикацию на сайте и в Telegram-канале информации о торгах "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке

Оператор рынка электроэнергии Украины закрыл данные о торгах. Об этом сообщается на сайте госпредприятия, пишет ТАСС.

"Учитывая военное положение в государстве, АО "Оператор рынка" с сегодняшнего дня прекращает публикацию на сайте и в Telegram-канале информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке", - говорится в заявлении.

В то же время Украинская энергетическая биржа сообщила, что информацию закрывают из-за распоряжения министра энергетики от 27 декабря на время действия военного положения и до последнего дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения.

"Оператор рынка" отвечает за организацию торговли электроэнергией и обеспечение баланса между спросом и предложением электроэнергии. Центральный сегмент рынка "на сутки вперед" формирует ценовой ориентир для всех остальных рынков. На нем осуществляется купля-продажа электроэнергии на следующие за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам с использованием принципа предельного ценообразования.

Относительно этого нововведения уже начали поступать негативные комментарии. Так, критически отреагировал экс-глава правления "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Как убить рынок электроэнергии и создать еще одну возможность воровать миллиарды", - написал он, добавив, что теперь на Украине "начнется схематоз на рынке электричества".

  • 31-12-2024, 12:40
  • DTV
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