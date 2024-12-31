АО "Оператор рынка" прекратил с 31 декабря публикацию на сайте и в Telegram-канале информации о торгах "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке
Оператор рынка электроэнергии Украины закрыл данные о торгах. Об этом сообщается на сайте госпредприятия, пишет ТАСС.
"Учитывая военное положение в государстве, АО "Оператор рынка" с сегодняшнего дня прекращает публикацию на сайте и в Telegram-канале информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке", - говорится в заявлении.
В то же время Украинская энергетическая биржа сообщила, что информацию закрывают из-за распоряжения министра энергетики от 27 декабря на время действия военного положения и до последнего дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения.
"Оператор рынка" отвечает за организацию торговли электроэнергией и обеспечение баланса между спросом и предложением электроэнергии. Центральный сегмент рынка "на сутки вперед" формирует ценовой ориентир для всех остальных рынков. На нем осуществляется купля-продажа электроэнергии на следующие за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам с использованием принципа предельного ценообразования.
Относительно этого нововведения уже начали поступать негативные комментарии. Так, критически отреагировал экс-глава правления "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Как убить рынок электроэнергии и создать еще одну возможность воровать миллиарды", - написал он, добавив, что теперь на Украине "начнется схематоз на рынке электричества".