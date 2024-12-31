ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» рассказало о простых и эффективных мерах для экономии голубого топлива.
С 1 января 2025 года в Приднестровье возможны перебои с поставками газа. Это повод задуматься о его рациональном использовании, чтобы увеличить срок потребления имеющихся запасов.
1. Безопасность прежде всего. Использовать газовые плиты для обогрева категорически запрещено. При сгорании природного газа образуется угарный газ — опасный и незаметный убийца. Без доступа свежего воздуха человек рискует отравиться, что без помощи может привести к смерти. Уже при концентрации 0,08% угарного газа возникают головная боль и удушье, при 0,32% — паралич и смерть за 30 минут, а при 1,2% — смерть наступает за 3 минуты.
2. Готовьте на низком огне. Важно следить за тем, чтобы пламя не выходило за пределы дна посуды. Когда огонь слишком сильный, большая часть тепла уходит впустую. Например, при варке супа уменьшите огонь после закипания – это не повлияет на результат, но сократит расход газа. 3. Выбирайте правильную посуду. Использование посуды с толстым дном помогает сохранять тепло и готовить быстрее. Например, для тушения мяса или овощей лучше использовать чугунную кастрюлю, которая равномерно распределяет тепло и сокращает время готовки.
4. Накрывайте кастрюли крышками. Не накрытая крышкой кастрюля теряет значительную часть тепла. Например, если вы варите макароны или картофель, крышка помогает сохранить температуру внутри и ускоряет процесс. Так вы тратите меньше газа.
5. Планируйте приготовление пищи. Готовка нескольких блюд за один раз позволяет избежать частого включения плиты. Например, сварите суп и одновременно запеките овощи в духовке. Это не только сэкономит газ, но и сократит общее время, проведённое на кухне.
Соблюдение этих правил поможет рационально использовать газ, снизить расходы и минимизировать неудобства в условиях возможных перебоев. Берегите ресурсы и заботьтесь о безопасности своей семьи!