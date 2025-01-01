Для многих должностных лиц рабочий 2025-й год начался, как и календарный, 1 января. Президент провел заседание Оперативного штаба, созданного на период энергокризиса. Открывая совещание, Вадим Красносельский констатировал, что опасения, связанные с возможным отключением газоснабжения, подтвердились. Причина – особая специфика финансовых взаимоотношений между «Газпром» и «Молдовагаз». Приостановка поставок газа связана с нерасчетом Молдовой за предыдущие периоды, пишет пресс-служба главы государства. При этом Президент ПМР подчеркнул, что надо не зацикливаться на причинно-следственных связях происходящего, а решать возникающие проблемы. «Жизнь продолжается. Год начинается нелегко. Пусть это будет самым сложным отрезком наступившего года», – пожелал Глава государства.
О текущем положении дел в энергетике доложил первый заместитель Председателя Правительства ПМР Сергей Оболоник. В последние дни минувшего года тепловики в плановом режиме отключили от системы теплоснабжения 131 школу, 147 детских садов, 130 административных зданий органов государственной власти и управления. 31 декабря в 19.50 была прекращена подача газа со стороны Украины. Заблаговременно сформированного резерва хватит для обеспечения газом объектов, не подлежащих отключению, до 20 января по югу республики и до 10 января – в северных районах. На данный момент в трубе 13 миллионов кубов газа. Сотрудники «Тираспольтрансгаз» проводят работу по отключению газоснабжения. 74900 абонентов будут или уже отключены, 116000 будут пока получать ограниченное количество газа (в основном это жильцы многоэтажек для возможности использования газовых кухонных плит). Сергей Оболоник подчеркнул, что разный подход – это не социальное, а техническое решение, от которого зависит дальнейшее функционирование системы газоснабжения.
Отмечено, что ровно в полночь 1 января Молдавская ГРЭС перешла на генерацию энергии на угле. Переход прошел штатно. Сейчас днестровская станция вырабатывает 105 мегаватт электроэнергии, Дубоссарская ГЭС – восемь. Генерация будет возрастать по мере роста потребления. Показатель без сомнения увеличится, когда граждане начнут активно включать обогревательные приборы. Максимальная возможность станций – 157 мегаватт МГРЭС и 24 Дубоссарская ГЭС.
Обсуждали участники оперштаба не только текущую ситуацию, но и вопросы на перспективу. Вадим Красносельский говорил о том, что нынешняя проблема, которая безусловно будет решена, может в будущем повториться. Необходимо и в этой сфере стремиться к независимости и самодостаточности. Учитывая, что приднестровское предприятие «Электромаш» способно производить твердотопливные котлы различной мощности, будет оформлен госзаказ на их изготовление. Оборудование, альтернативное газовому, должно быть установлено на всех социально значимых объектах, нацелил Президент.
Сергей Оболоник среди прочего поднял проблему, с которой столкнулись тепловики. Граждане пытаются самостоятельно сливать воду из системы, что в существующих обстоятельствах недопустимо. Делать это должны специалисты «Тирастеплоэнерго». Еще один вопрос – заправка автотранспорта метаном. Профильная организация заправляет только технику, указанную в сформированных списках автомобилей, обслуживающих общественные нужды в условиях режима ЧП.
Актуальные данные о работе республиканского колл-центра озвучил заместитель руководителя Оперативного штаба Виталий Нягу. Он рассказал, что из поступивших на горячую линию 852 звонков 345 связаны с обеспечением дровами. В целом по республике в семи колл-центрах задействовано 17 сотрудников. Они подключены к единой информационной системе. Министр внутренних дел также сообщил, что в новых обстоятельствах функционируют 39 детских садов, рассчитанные на прием 2692 воспитанников. Что касается пунктов обогрева и временного пребывания: в целом по Приднестровью оборудовано три десятка таких мест (готовы принять 1325 человек). Вадим Красносельский спрашивал о наполненности подведомственного МВД и временно перепрофилированного профилактория «Солнечный». При емкости в 220 койко-мест в учреждении находится 103 подопечных соцучреждений республики и сорок беженцев из Украины.
Другие тема совещания: заготовка и реализация дров, переход школ после каникул на удаленную форму обучения, оказание медицинских услуг не по месту прописки, альтернативное теплоснабжение социальных учреждений и их функционирование после вынужденной смены мест нахождения подопечных.
Если не будет иной необходимости, следующее заседание Оперативного штаба состоится 6 января.
На совещании при Президенте обсуждали документы, на основании которых приостановлена подача газа в Приднестровье 28-м декабря 2024 года датировано адресованное АО «Молдовагаз» письмо ПАО «Газпром» о введении ограничений на поставку газа. В этот же день «Тираспольтрансгаз» получил письмо от «Молдовагаз» в целом похожего на первый взгляд содержания. Но при идентичности большинства формулировок смысл текста кардинально искажен. Российский поставщик указывает, что ограничение поставки природного газа обусловлено регулярным неисполнением АО «Молдовагаз» платежных обязательств, а молдавская компания в своем письме необоснованно переложила ответственность на приднестровскую организацию. Реакция «Тираспольтрансгаз» была также оформлена письмом, в котором говорится, что претензии АО «Молдовагаз» к ООО «Тираспольтрансгаз» несостоятельны и ничтожны. Отмечено, что в хозяйственном споре между «Газпром» и «Молдовагаз» за всю его историю приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» не фигурировала как сторона, в чей адрес относились бы претензии со стороны ПАО «Газпром».
В ходе совещания Вадим Красносельский обратил внимание на тот факт, что молдавские СМИ активно продвигают информацию о том, что долг перед «Газпром» якобы не молдавский, а приднестровский. Президент ПМР подчеркнул, что это ложь и необоснованные претензии.