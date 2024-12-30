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Как изменилась численность населения Молдовы и других стран постсоветского пространства

Как изменилась численность населения Молдовы и других стран постсоветского пространства
изображение: открытые источники

Самое стремительное снижение количества населения после распада СССР зафиксировано в Молдове, Украине, Грузии и в странах Балтии.

Об этом свидетельствуют данные Государственных служб статистик стран, входивших ранее в СССР в качестве союзных республик, передает noi.md.

Согласно официальной статистике, в частности, после распада СССР, в период с 1991 года по 2024 год убыль населения была отмечена в 9 из 15 стран бывших республик, а рост населения - в 6 из них.

При этом за указанный период численность населения Азербайджана увеличилась на 88,89% - до 10,2 млн, Узбекистана - на 79,43% - до 37,5 млн, Туркменистана - на 70,27% - до 6,3 млн, Кыргызстана - на 65,91% - до 7,3 млн, Таджикистана - на 43,06% - до 10,3 млн человек, Казахстана - на 23,17% - до 20,2 млн человек.

В то же время самое стремительное снижение количества населения после распада СССР зафиксировано в Молдове - на 44,19% - с 4,3 млн до 2,4 млн человек. Но при этом важно знать, что официальные данные Национального бюро статистики Молдовы не учитывают сведения по территориям на левом берегу Днестра и города Бендеры. По данным НБС, предварительная численность населения с обычным местом жительства на 1 января 2024 г. (без учета Приднестровья) составила 2 млн 423,3 тыс. человек. Численность населения Приднестровья на 1 января текущего года исчислялась на уровне 455 741 человек.

Так или иначе, Молдова после распада СССР потеряла как минимум треть своего населения.

На втором месте по снижению количества населения после распада СССР в процентном соотношении расположилась Украина, где спад составил 27,12% - с 52 млн до 37,9 млн человек. На третьем месте оказалась Латвия, где в период с 1991 года по 2024 год численность населения уменьшилась на 26,92% - до 1,9 млн человек.

Далее по спаду населения в указанный период в процентном соотношении следуют: Грузия - на 22,92% - до 3,7 млн, Литва - на 21,62% - до 2,9 млн, Армения - на 14,29% - до 3 млн, Беларусь - на 9,9% - до 9,1 млн, Эстония - на 6,67% - до 1,4 млн, Россия - на 2,49% - до 144,8 млн человек.

Как изменилась численность населения Молдовы и других стран постсоветского пространства
  • Сегодня, 08:55
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