Россия в 2024 году нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд куб. м, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе ежедневных данных «Газпрома» о транзите через Украину и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
В 2023 году трубопроводные поставки газа РФ в Европу составили около 28,15 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома» и ENTSOG. Форум стран экспортеров газа оценивал этот показатель в 27 млрд куб. м. По данным Международного энергетического агентства, поставки российского трубопроводного газа в Европу (включая Турцию) в 2023 году упали до минимума с начала 1970-х годов и составили 45 млрд куб. м.
Суммарно в декабре 2024 года прокачка газа России в Европу составила 2,83 млрд куб. м. против 2,75 млрд куб. м в ноябре 2024 года и 2,6 млрд куб. м в декабре 2023 года.
Так, объем поставок в страны Западной и Центральной Европы транзитом через территорию Украины в 2024 году составил 15,4 млрд куб. м, что на 6% больше, чем годом ранее. В декабре 2024 года прокачка выросла на 2,4% по сравнению с ноябрем 2024 года и почти не изменилась по сравнению с декабрем 2023 года — 1,3 млрд куб. м.
Поставки по газопроводу «Турецкий поток» в страны Южной и Юго-Восточной Европы в 2024 году выросли на 23% — до 16,7 млрд куб. м. В декабре 2024 года экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 3% по сравнению с ноябрем и подскочил на 14% по сравнению с декабрем 2023 года — до 1,53 млрд куб. м.
Кроме того, согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, поставки российского трубопроводного газа в страну за 10 месяцев 2024 года составили 15,5 млрд куб. м. По итогам всего 2024 года они могут составить около 20 млрд куб. м. Таким образом, суммарный экспорт газа РФ по трубам в европейском направлении (включая Турцию) за прошедший год может составить около 52 млрд куб. м против 49 млрд куб. м годом ранее.
О транзите газа через Украину Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он предусматривал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил «Газпром» технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были остановлены. Президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет, поскольку перезаключить соглашение за несколько дней до Нового года не удастся. Киев также объявил о намерении прекратить транспортировку российского газа.
В то же время Украина готова возобновить поставки через свою газотранспортную систему по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ, а президент РФ допустил вариант заключения контрактов на поставку через третьих контрагентов — турецкие, венгерские, словацкие, азербайджанские компании. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что в таком случае наиболее разумно выглядит схема, предусматривающая передачу прав собственности на газ на границе РФ и Украины. Таким образом газ переходил бы к новому собственнику, и по украинской территории прокачивалось бы уже не российское сырье. Сама же прокачка проходила бы в рамках аукционов, в которых участвовали бы европейские компании.