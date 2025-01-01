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Украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тыс. новых авто

Украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тыс. новых авто
Фото: Getty Images

Украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тыс. новых авто, что на 14% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на данные УкрАвтопром.

"В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6% меньше, чем в декабре 2023 года. В то же время по отношению к предыдущему месяцу (ноябрю 2024 года) спрос на новые авто вырос на 5,7%", - говорится в сообщении.

Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota - 810 ед.
На втором месте Skoda - 628 ед.
Третий результат у Renault - 526 ед.

Также в пятерку лидеров попали VW (435 ед.) и PEUGEOT (380 ед.).

"Всего за год в стране было зарегистрировано 69,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем в 2023 году", - отмечается в сообщении.

В топ-10 2024 года попали:
TOYOTA - 10 731 ед.;
RENAULT - 7 266 ед.;
SKODA - 5 033 ед.;
VOLKSWAGEN - 4 899 ед.;
BMW - 4 833 ед.;
NISSAN - 2 777 ед.;
HYUNDAI - 2 618 ед.;
PEUGEOT - 2 474 ед.;
SUZUKI - 2 301 ед.;
MAZDA - 2 256 ед.

Бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster - 6 826 автомобилей этой модели в 2024 году пополнили отечественный автопарк.

Ранее стали известны самые популярные модели авто у частных и корпоративных покупателей в Украине.

В ноябре в частном и корпоративном секторах рынка украинский автопарк пополнили 5,2 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром в понедельник, 16 декабря.

Из этого количества - 3,1 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юридические лица.

По сравнению с ноябрем прошлого года, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли на 10%.

Покупая новые легковые авто в ноябре, частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV-4 – 155 ед.
Volkswagen Tiguan – 133 ед.
Renault Duster – 105 ед.
Honda M-NV – 95 ед.
Toyota Land Cruiser Prado – 92 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster – 406 ед.
Toyota Hilux – 145 ед.
Skoda Octavia – 101 ед.
Toyota Land Cruiser Prado – 97 ед.
Peugeot Landtrek – 84 ед.

Добавим, что мировое производство японского автопроизводителя Toyota падает 10-й месяц подряд, в то время как продажи компании растут второй месяц.
Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota, а на втором и третьем месте - Skoda и Renault.
  • Сегодня, 09:08
  • DTV
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