Украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тыс. новых авто, что на 14% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на данные УкрАвтопром.
"В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6% меньше, чем в декабре 2023 года. В то же время по отношению к предыдущему месяцу (ноябрю 2024 года) спрос на новые авто вырос на 5,7%", - говорится в сообщении.
Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota - 810 ед. На втором месте Skoda - 628 ед. Третий результат у Renault - 526 ед.
Также в пятерку лидеров попали VW (435 ед.) и PEUGEOT (380 ед.).
"Всего за год в стране было зарегистрировано 69,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем в 2023 году", - отмечается в сообщении.
Бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster - 6 826 автомобилей этой модели в 2024 году пополнили отечественный автопарк.
Ранее стали известны самые популярные модели авто у частных и корпоративных покупателей в Украине.
В ноябре в частном и корпоративном секторах рынка украинский автопарк пополнили 5,2 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром в понедельник, 16 декабря.
Из этого количества - 3,1 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юридические лица.
По сравнению с ноябрем прошлого года, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли на 10%.
Покупая новые легковые авто в ноябре, частные покупатели предпочитали следующие модели:
Toyota RAV-4 – 155 ед. Volkswagen Tiguan – 133 ед. Renault Duster – 105 ед. Honda M-NV – 95 ед. Toyota Land Cruiser Prado – 92 ед.
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
Renault Duster – 406 ед. Toyota Hilux – 145 ед. Skoda Octavia – 101 ед. Toyota Land Cruiser Prado – 97 ед. Peugeot Landtrek – 84 ед.
Добавим, что мировое производство японского автопроизводителя Toyota падает 10-й месяц подряд, в то время как продажи компании растут второй месяц. Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota, а на втором и третьем месте - Skoda и Renault.