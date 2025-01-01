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Графики работы поликлинической службы Приднестровья в новогодние праздники

Графики работы поликлинической службы Приднестровья в новогодние праздники
изображение: Fotolia / Les Cunliffe

Министерство здравоохранения ПМР опубликовало графики работы поликлинических служб в новогодние праздники.

Тирасполь

2 января

Поликлиника № 1 (ул. Краснодонская, 68) – дежурный педиатр, дежурный акушер-гинеколог, дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 2 (ул. 1 Мая, 64) – дежурный педиатр с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 3 (ул. Свердлова, 50) – дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 5 (ул. Шевченко, 81/10) – дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

3 января

Поликлиника № 1 (ул. Краснодонская, 68) – дежурный педиатр, дежурный акушер-гинеколог, дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 2 (ул. 1 Мая, 64) – дежурный педиатр с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 3 (ул. Свердлова, 50) – дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

4 января – дежурные врачи поликлиник, СВА с 8:00 до 13:00

5 января

Поликлиника № 1 (ул. Краснодонская, 68) – дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 3 (ул. Свердлова, 50) – дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

6 января – дежурные врачи поликлиник, СВА с 8:00 до 13:00

7 января

Поликлиника № 1 (ул. Краснодонская, 68) –дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 3 (ул. Свердлова, 50) – дежурный терапевт с 8:00 до 13:00

Бендеры

2, 3, 4, 6 января

Поликлиника № 1 «Центральная» (ул. Лазо, 20) – дежурный врач с 8:00 до 13:00

Поликлиника № 2 (ул. Калинина, 62) – дежурный врач с 8:00 до 13:00

Днестровск

Городская поликлиника (ул. Котовского, 37) будет вести приём граждан:

2 января с 8:00 до 12:00 – дежурные врачи

4 января с 8:00 до 12:00 – рабочий день

6 января с 8:00 до 12:00 – рабочий день

Слободзея и Слободзейский район

Городская поликлиника (ул. Ленина, 98а) будет вести приём граждан:

4 января с 8:00 до 13:00 – дежурный врач

6 января с 8:00 до 15:00 – дежурный врач

Григориополь и Григориопольский район

Городская поликлиника (Дзержинского, 34) будет вести приём граждан:

2 января с 8:00 до 17:00 – дежурный врач

3 января с 8:00 до 17:00 – дежурный врач

4 января с 8:00 до 16:00 – рабочий день

6 января с 8:00 до 16:00 – рабочий день

7 января с 8:00 до 17:00 – дежурный врач

Дубоссары и Дубоссарский район

Городская поликлиника (ул. Моргулец, 3) будет вести приём граждан:

4 января с 8:00 до 16:00 – рабочий день

6 января с 8:00 до 17:00 – рабочий день

Рыбница и Рыбницкий район

Городская поликлиника (ул. Кирова, 112) будет вести приём граждан:

2 января с 8:00 до 12:00 – дежурные врачи

3 января с 8:00 до 12:00 – дежурные врачи

4 января с 8:00 до 12:00 – рабочий день

6 января с 8:00 до 12:00 – рабочий день

Каменка и Каменский район

С 30 декабря 2024 года по 7 января 2025 года граждане района могут обратиться за амбулаторной помощью в Каменскую центральную районную больницу.

Приём больных ведут специалисты учреждения круглосуточно, без выходных.

Государственная региональная стоматологическая поликлиника им. В. М. Арестова

(г. Тирасполь, ул. Комсомольская, 10/2):

2, 3 и 7 января с 9:00 до 14:00 – дневное дежурство

2, 3 и 7 января с 20:00 до 8:00 – ночное дежурство

График работы стоматологических отделений поликлиники по республике:

Бендерское отделение 1, 2, 3 и 7 января с 8:00 до 13:00

Григориопольское отделение 1, 2, 3 и 7 января с 8:00 до 13:00

Рыбницкое отделение 1, 2, 3 и 7 января с 8:00 до 13:00

Каменское отделение 1, 2, 3 и 7 января с 8:00 до 13:00
  • Сегодня, 09:40
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