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Польша не пригласила посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС

Польша не пригласила посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС
фото: Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский принял решение не приглашать посла Венгрии в Варшаве на церемонию, посвященную началу председательства Польши в Совете ЕС. Об этом TVP Info заявила замминистра по делам ЕС Магдалена Собковяк-Чарнецкая, пишет gazeta.ru.

«Мы приглашали весь дипкорпус, однако господин министр Сикорский направил ноту послу Венгрии о том, что его присутствие… не будет желательно», — отметила она.

Сообщалось, что Польша, которая с января 2025 года председательствует в ЕС, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые расширенные санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и атомной отрасли.

По мнению политолога Александра Рара, Польша посвятит председательство дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.
  • Вчера, 11:13
  • DTV
  • Просмотров: 80
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