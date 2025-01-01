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В Болгарии зафиксировали массовую гибель певчих птиц из-за фейерверков

В Болгарии зафиксировали массовую гибель певчих птиц из-за фейерверков
Фото: Центр спасения диких животных - Зеленые Балканы / Wildlife Rescue Centre - Green Balkans

В первый день нового 2025 года в Центр спасения диких животных организации "Зеленые Балканы" поступило 606 вьюрков, 591 из которых погибли.

Информация о бедствии поступила в полдень 1 января, когда обеспокоенные граждане сообщили о массовой гибели мелких певчих птиц в районе Копривштицы, передает bnr.bg.

На месте происшествия группа представителей природоохранной организации установила, что пострадали сотни вьюрков. Вскрытие погибших птиц показало, что они умерли от стресса, вызванного фейерверками и петардами в новогоднюю ночь.

Вьюрок – птица, охраняемая Законом о биоразнообразии Болгарии.

Множество других птиц и животных также погибли в населенных пунктах Болгарии в результате шума петард и фейерверков, а в социальных сетях появилось множество сообщений о сбежавших и потерявшихся из-за испуга домашних питомцах.

Запущенный в новогоднюю ночь фейерверк и в этом году стал причиной повышения уровня вредных веществ в воздухе выше допустимой нормы. Только в Кишиневе, вскоре после полуночи, времени запуска большинства пиротехнических материалов, уровень загрязнения составил 295,6 микрограммов загрязняющих веществ на кубический метр воздуха. Это означает, что допустимый предел загрязнения был превышен более чем в десять раз, пишет agora.md.

По данным Агентства по охране окружающей среды РМ, для красочных и визуально приятных эффектов в фейерверки добавляют вещества, опасные для жизни человека и всей экосистемы, такие как цветные легкие металлы (магний, барий, калий) и тяжелые (стронций, свинец и Хром). В результате их взрывов образующийся дым образует в атмосфере оксиды азота, оксиды серы, оксиды металлов, микрочастицы, сажу и частично окисленные (несгоревшие) органические соединения, которые непосредственно способствуют загрязнению окружающей среды.

Наибольшие концентрации частиц, выбрасываемых при детонации фейерверков, наблюдаются в новогоднюю ночь, превышая предельно допустимую концентрацию в 300 раз в период с 00:00 до 01:00. Один грамм ручных петард выделяет 324 мг PM10, а малодымные бенгальские пожары - 16,8 ppm, при этом допустимый предел содержания вдыхаемых крупных частиц в воздухе составляет 50 ppm.
  • Вчера, 11:30
  • DTV
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