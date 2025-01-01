На территории Приднестровья вступил в силу закон «О государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия в связи с введением чрезвычайного экономического положения, связанного с сокращением (прекращением) поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику».
Согласно первой статьи настоящего закона, с 1 января 2025 года до дня отмены (прекращения действия) особого правового режима меняется порядок предоставления коммунальных услуг и порядок заключения договоров с организациями, оказывающими услуги по содержанию жилищного фонда и коммунальные услуги, сообщает newspmr.com.
Принятый норматив устанавливает:
1. С 1 января 2025 года до окончания периода действия особого правового режима при невнесении (внесении не в полном объеме) платы за жилищно-коммунальные услуги в сроки, установленные законодательством ПМР либо договором на предоставление соответствующих услуг, штрафные санкции (пени) кредитором не начисляются, вне зависимости от факта заключения соглашения о рассрочке платы за жилищно-коммунальные услуги.
2. Сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образовавшаяся с 1 января 2025 года до окончания периода действия особого правового режима, распределяется пропорционально на каждый месяц до конца текущего финансового года.
3. В период действия особого правового режима при невнесении (внесении не в полном объеме) платы за жилищно-коммунальные услуги в сроки, установленные законодательством Приднестровской Молдавской Республики либо договором на предоставление соответствующих услуг, ограничение или прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг не допускается.
4. Социальные нормы, учитываемые при предоставлении бытовым потребителям (абонентам) льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, устанавливаются на соответствующий месяц, за исключением периода с 1 января 2025 года до окончания периода действия особого правового режима, в котором данная социальная норма носит накопительный характер. С 1 января 2025 года до окончания периода действия особого правового режима накопление социальной нормы производится путем переноса неиспользованной части социальной нормы на следующий календарный месяц.
Под жилищно-коммунальными услугами в настоящей статье следует понимать следующие виды услуг: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение (канализация), газоснабжение, теплоснабжение, работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов (саночистка), плата за жилое помещение (плата за содержание и ремонт жилищного фонда, санитарное содержание здания и придомовой территории).