Показатель превысил отметку €50 за мегаватт-час, сообщило агентство
Европейские цены на газ достигли максимального уровня с октября 2023 года, превысив отметку в €50 за мегаватт-час, на фоне прекращения транзита российского газа через Украину, перебоев на норвежском предприятии Hammerfest LNG и сильных морозов в некоторых странах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Темпы использования запасов газа в Европе достигли максимума с 2021 года. По данным Gas Infrastructure Europe, к 31 декабря 2024 года уровень газохранилищ в Европе снизился на 25% по сравнению с пиковыми значениями. Несмотря на отсутствие угрозы дефицита, европейские страны столкнутся с трудностями при восполнении запасов к следующему отопительному сезону, пишет ТАСС.
Эксперты также подчеркивают, что Европе придется конкурировать за сжиженный природный газ с азиатскими странами в летние месяцы. Высокие цены на газ создают давление на энергетический рынок, а перебои в поставках усиливают нестабильность.
1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Ранее "Газпром" сообщил, что отказ украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу лишил российский холдинг технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем в 08:00 мск 1 января прокачка была остановлена. Данные европейских газотранспортных операторов также подтверждают завершение поставок в Словакию, Чехию, Австрию, Италию и Молдавию по этому направлению.
При этом потоки топлива через станцию на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение "Турецкого потока") остаются стабильными, что пока сигнализирует об отсутствии перенаправления части поставок российского газа в Европу по этому маршруту. Ранее опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что "Газпром" имеет возможность нарастить прокачку в направлении Европы на 4-6 млрд куб. м в год через газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", мощности которых можно увеличить в относительно короткие сроки за счет их конфигурации. Однако о полной переориентации потоков речи не идет.