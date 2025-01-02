МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 2 января текущего года
С начала антикризисных мер:
- в колл-центры на горячие линии по вопросам ЧП поступил 1421 звонок от граждан, из них 598 связаны с обеспечением дровами; - сотрудники ГУпЧС доставили 35 складометров дров нуждающимся; - спасатели выезжали 40 раз для оказания помощи по распилу и рубке дров.
На данный момент:
1. отключено от газа: - 1810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - 19 объектов агропромышленного комплекса; - 122 сельских населённых пункта (51507 абонентов); - 20091 абонент частного сектора в городах;
2. без теплоснабжения и горячей воды остались 2678 объектов, из которых 1565 многоквартирные дома;
3. в профилактории МВД «Солнечный» находятся 95 престарелых и инвалидов-колясочников, прибывших из соцучреждений республики (несколько человек были переведены в лечебные учреждения);
4. в ПМР оборудовано 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан (на 1325 мест). За минувшие сутки ими воспользовались 11 человек.
Ситуация по транспорту: - в городах на линию выходят троллейбусы. Количество маршруток сократилось; - в Тирасполе из 150 маршруток к работе приступили 52; - в Бендерах на линию вышли 7 автобусов, маршрутки не ходят; - в Григориополе на линию вышла одна маршрутка; - в Дубоссарах - 3; - в Каменке - 3; - в Рыбнице - 13 (только по городу); - в Бл. Хуторе, Суклее - 3.