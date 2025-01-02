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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 2 января текущего года

С начала антикризисных мер:

- в колл-центры на горячие линии по вопросам ЧП поступил 1421 звонок от граждан, из них 598 связаны с обеспечением дровами;
- сотрудники ГУпЧС доставили 35 складометров дров нуждающимся;
- спасатели выезжали 40 раз для оказания помощи по распилу и рубке дров.

На данный момент:

1. отключено от газа:
- 1810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 19 объектов агропромышленного комплекса;
- 122 сельских населённых пункта (51507 абонентов);
- 20091 абонент частного сектора в городах;

2. без теплоснабжения и горячей воды остались 2678 объектов, из которых 1565 многоквартирные дома;

3. в профилактории МВД «Солнечный» находятся 95 престарелых и инвалидов-колясочников, прибывших из соцучреждений республики (несколько человек были переведены в лечебные учреждения);

4. в ПМР оборудовано 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан (на 1325 мест). За минувшие сутки ими воспользовались 11 человек.

Ситуация по транспорту:
- в городах на линию выходят троллейбусы. Количество маршруток сократилось;
- в Тирасполе из 150 маршруток к работе приступили 52;
- в Бендерах на линию вышли 7 автобусов, маршрутки не ходят;
- в Григориополе на линию вышла одна маршрутка;
- в Дубоссарах - 3;
- в Каменке - 3;
- в Рыбнице - 13 (только по городу);
- в Бл. Хуторе, Суклее - 3.
  • Вчера, 11:44
  • DTV
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