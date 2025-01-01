Постановлением Правительства ПМР установлены предельные уровни тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую с использованием твердого топлива, на январь 2025 года. Отпускные тарифы определены с учетом государственной поддержки по оплате электрической энергии, установленной законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на 2025 год, передает newspmr.com.
Начисление платы за потребленную электрическую энергию населению будет применяться два уровня тарифа: - в пределах лимита потребления – 0,54 руб. за 1 киловатт/час; - в пределах сверх лимита потребления – 0,72 руб. за 1 киловатт/час.
Предел лимита потребления
1. Для потребителей, проживающих в домах, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: - 150 киловатт/час в месяц включительно, за исключением потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям; - 225 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям.
2. Для потребителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: - 250 киловатт/час в месяц включительно, за исключением потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям; - 325 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям.
Предел сверх лимита потребления
1. 300 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, за исключением проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами; 2. 350 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами.
При превышении предела сверх лимита потребления, применяется тариф – 0,87 руб. за 1 киловатт/час.
Важно: Установленный месячный лимит потребления электрической энергии не переносится на следующие месяцы.
Кроме того, отпускной тариф (безлимитный) на общедомовые нужды в жилищном фонде для организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов установлен в размере 0,85 руб. за 1 киловатт/час.