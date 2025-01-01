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Тариф на электроэнергию для населения в январе

Тариф на электроэнергию для населения в январе
источник изображения: tek.energy

Постановлением Правительства ПМР установлены предельные уровни тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую с использованием твердого топлива, на январь 2025 года. Отпускные тарифы определены с учетом государственной поддержки по оплате электрической энергии, установленной законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на 2025 год, передает newspmr.com.

Начисление платы за потребленную электрическую энергию населению будет применяться два уровня тарифа:
- в пределах лимита потребления – 0,54 руб. за 1 киловатт/час;
- в пределах сверх лимита потребления – 0,72 руб. за 1 киловатт/час.

Предел лимита потребления

1. Для потребителей, проживающих в домах, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
- 150 киловатт/час в месяц включительно, за исключением потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям;
- 225 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям.

2. Для потребителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
- 250 киловатт/час в месяц включительно, за исключением потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям;
- 325 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям.

Предел сверх лимита потребления

1. 300 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, за исключением проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами;
2. 350 киловатт/час в месяц включительно для потребителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами.

При превышении предела сверх лимита потребления, применяется тариф – 0,87 руб. за 1 киловатт/час.

Важно: Установленный месячный лимит потребления электрической энергии не переносится на следующие месяцы.

Кроме того, отпускной тариф (безлимитный) на общедомовые нужды в жилищном фонде для организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов установлен в размере 0,85 руб. за 1 киловатт/час.

Ринат Ветров,newspmr.com
  • Вчера, 11:52
  • DTV
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