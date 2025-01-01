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Внимание! В Приднестровье 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии

Внимание! В Приднестровье 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии
источник изображения: 46.mchs.gov.ru

СРОЧНО! В Приднестровье сегодня, 3 января, пройдут веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.

Электроэнергию будут отключать по следующим городам и районам:
С 18-00 до 19-00:

г. Тирасполь: центр, м-н «Южный», р-н роддома, р-н парома.

Григориопольский р-н: с. Малаешты.

г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.

Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны.

С 19-00 до 20-00:
г. Тирасполь: р-н Мечникова, с-з Фрунзе, р-н Бородинка.

Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное.

Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея.

г. Рыбница: ул. Вальченко.

Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны.

С 20-00 до 21-00:

с. Гыска.

Слободзейский р-н: сёла Парканы, Терновка, Меренешты, Кременчуг.

Григориопольский р-н: сёла Буторы, Виноградное (север и центр), Ташлык (север), Спея.

Рыбницкий район: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, частично Плоть, Ивановка, Гараба.

С 21-00 до 22-00:

Бендеры: Борисовка, Пентагон, с. Протягайловка.

Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, полимерный завод.

Дубоссары: мн. Коржево, мн. Магала.

Рыбницкий р-н: сёла Шмалены, Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка.

Каменка – промышленный сектор.

Каменский р-н: сёла Подоймица, Валя-Адынкэ, Константиновка.

ВАЖНО! В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут, сообщает Минэкономразвития республики.
  • Вчера, 18:41
  • DTV
  • Просмотров: 66
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