СРОЧНО! В Приднестровье сегодня, 3 января, пройдут веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.
Электроэнергию будут отключать по следующим городам и районам: С 18-00 до 19-00:
г. Тирасполь: центр, м-н «Южный», р-н роддома, р-н парома.
Григориопольский р-н: с. Малаешты.
г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.
Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны.
С 19-00 до 20-00: г. Тирасполь: р-н Мечникова, с-з Фрунзе, р-н Бородинка.
Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное.
Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея.