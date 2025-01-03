Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдовы 3 января утвердило заявки поставщиков на повышение цен на электричество. Вводится дифференцированная шкала цен, в зависимости от времени суток, но только для тех, у кого есть подходящие счетчики, передает laf.md ссылаясь на TV8.
Основной поставщик электроэнергии в Молдове Premier Energy просил повысить тариф с 2,34 леев до 5,13 леев за кВтч, НАРЭ одобрило повышение до 4,10 леев.
Поставщик электроэнергии на севере Молдовы FEE Nord планировал увеличить тариф с 2,84 леев до 4,53 лея за кВтч, регулятор одобрил повышение даже больше запрошенного, до 4,68 леев.
НАРЭ утвердило почасовые ставки, но они доступны только для потребителей со специальными счетчиками, которые могут регистрировать почасовое потребление. Для Premier Energy дневная цена составит 4,32 лея с 7:00 до 23:00 и ночная 3,31 лея с 23:00 до 7:00, а в FEE Nord – 4,89 лея днем и 3,90 леев ночью.
Новые цены вступят в силу после публикации в Официальном мониторе РМ.
Как ранее сообщили поставщики, основная причина повышения – рост закупочной цены на электроэнергию. В 2024 году до 80% электричества в Молдове производилось Молдавской ГРЭС на левом берегу, но после остановки поставок российского газа в Приднестровье с 1 января станция перешла на резервное топливо и остановила продажу электроэнергии на правый берег.
Energocom закупает недостающую энергию на румынской бирже OPCOM, там цены меняются в зависимости от времени суток, а не остаются фиксированными, как при действующих ранее контрактах с Тирасполем. В 2025 году через OPCOM планируется покрывать около 31% потребностей страны. Остальную получат за счет увеличения внутреннего производства и закупками от других международных поставщиков.