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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 3 января текущего года

С начала антикризисных мер в колл-центры, действующие в республике, на горячие линии по вопросам ЧП поступило 1923 звонка от граждан, из них 836 связаны с обеспечением дровами.

За минувшие сутки:

- пункты обогрева и временного размещения граждан приняли 12 человек (всего с 1 января – 23);
- специалисты аварийно-спасательных подразделений выезжали 10 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров.

На данный момент в медико-курортном центре «Солнечный» находятся 95 престарелых и инвалидов-колясочников из соцучреждений республики.
  • Вчера, 12:25
  • DTV
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