МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 3 января текущего года
С начала антикризисных мер в колл-центры, действующие в республике, на горячие линии по вопросам ЧП поступило 1923 звонка от граждан, из них 836 связаны с обеспечением дровами.
За минувшие сутки:
- пункты обогрева и временного размещения граждан приняли 12 человек (всего с 1 января – 23); - специалисты аварийно-спасательных подразделений выезжали 10 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров.
На данный момент в медико-курортном центре «Солнечный» находятся 95 престарелых и инвалидов-колясочников из соцучреждений республики.