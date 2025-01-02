Тираспольский хлебокомбинат работает в штатном режиме на оставшемся газе, но в любой момент готов перейти на электропечи, передает Первый Приднестровский телеканал.
С нового года немного выросли цены на хлебобулочную продукцию. На предприятии поясняют, что это не связано с энергокризисом. Причина кроется в росте стоимости сырья. Раньше дрожжи закупали в Украине, теперь везут из Кишинёва, соль тоже привозная.
С 1 января подорожали булки «Дорожная» (на 10 копеек) и «Столовая» (на 15 копеек). Хлеб «Славянский» 1-го сорта тоже вырос в цене на 15 копеек, высшего сорта – на 40 коп.
Больше всего поднялась цена на батоны: «Фирменный» и «Нарезной» теперь дороже на 45 копеек.
Цена булочек увеличилась на 5-10 копеек. В продаже они появятся на следующей неделе.
1 января на хлебокомбинате испекли 4,5 тонны хлеба, 2 января – уже 35 тонн. К Рождеству объёмы производства увеличат вдвое.
Даже при переходе на электропечи Тираспольский хлебокомбинат сможет выпускать до 50 тонн хлеба в сутки – этого хватит на всю республику.