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В Приднестровье выросли цены на хлебобулочную продукцию

В Приднестровье выросли цены на хлебобулочную продукцию
фото: novostipmr.com

Тираспольский хлебокомбинат работает в штатном режиме на оставшемся газе, но в любой момент готов перейти на электропечи, передает Первый Приднестровский телеканал.

С нового года немного выросли цены на хлебобулочную продукцию. На предприятии поясняют, что это не связано с энергокризисом. Причина кроется в росте стоимости сырья. Раньше дрожжи закупали в Украине, теперь везут из Кишинёва, соль тоже привозная.

С 1 января подорожали булки «Дорожная» (на 10 копеек) и «Столовая» (на 15 копеек). Хлеб «Славянский» 1-го сорта тоже вырос в цене на 15 копеек, высшего сорта – на 40 коп.

Больше всего поднялась цена на батоны: «Фирменный» и «Нарезной» теперь дороже на 45 копеек.

Цена булочек увеличилась на 5-10 копеек. В продаже они появятся на следующей неделе.

1 января на хлебокомбинате испекли 4,5 тонны хлеба, 2 января – уже 35 тонн. К Рождеству объёмы производства увеличат вдвое.

Даже при переходе на электропечи Тираспольский хлебокомбинат сможет выпускать до 50 тонн хлеба в сутки – этого хватит на всю республику.

  • Вчера, 12:26
  • DTV
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