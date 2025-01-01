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ММЗ в простое: 2 тысячи металлургов остались без работы

ММЗ в простое: 2 тысячи металлургов остались без работы
фото: liktv.org

Молдавский металлургический завод (ММЗ) в Рыбнице ушёл в простой. Прекращение поставок газа в Приднестровье с 1 января привело к остановке всех промышленных предприятий республики, за исключением продовольственных.

В декабре на ММЗ ещё работал прокат стали. А с 1 января энергокризис остановил электросталеплавильную печь, потребляющую 95 мегаватт в час. Чтобы обеспечить её работу, пришлось бы обесточить всю республику, передает novostipmr.com.

В цехах завода сейчас тихо и темно. Кроме газа и света, на ММЗ использовали много воды. Систему пришлось сливать прямо в Новый год, чтобы трубы не лопнули.

«Я думаю, после таких событий предприятие запустить будет крайне сложно, практически невозможно в коротком периоде», - рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу генеральный директор Молдавского металлургического завода Сергей Корнев.

Простой завода несёт риски не только для предприятия, но и для экономики страны. ММЗ продаёт свою продукцию на европейском рынке, теперь предприятие не сможет выполнить заказы, и постоянные клиенты уже ищут новых поставщиков. Соответственно, не будет и поступлений в бюджет Приднестровья.

«По январю месяцу мы планировали произвести порядка 17,5 тысяч тонн готовой продукции. Естественно, на сегодняшний день эта цифра равна нулю. А значит, все налоговые выплаты сводятся к нулю. Завод в таком режиме простоя может находиться не больше двух месяцев», - отметил Сергей Корнев.

Рыбницкие металлурги – более 2 тысяч человек – остались без работы и с минимальной зарплатой – пока её ещё могут платить. Гендиректор говорит, что сейчас главная задача – сохранить коллектив.

«Самое важное для нас сейчас – сохранить коллектив. Завод энергоёмкий, а ситуация сложная. Мы объявили простой, что означает минимальный уровень выплат сотрудникам», - сказал Сергей Корнев.

Приостановил ММЗ и большинство социальных проектов. Например, не будет выплачиваться корпоративная пенсия, которую получали 1100 человек.
  • Вчера, 12:30
  • DTV
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