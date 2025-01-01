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В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнергии (Обновлено)

В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнергии (Обновлено)
источник изображения: 46.mchs.gov.ru

В воскресенье, 5 января, с 8.00 до 12.00 планируется веерное отключение групп 1,2,3,4

1 группа
г. Тирасполь: центральная часть города (частично), м-н «Южный», р-н роддома, р-н парома, ПНИИ СХ.

Григориопольский район: с. Малаешты.

г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.

Рыбницкий район: сёла Ульма, Мокра, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны.

2 группа
г. Тирасполь: ул. Водопроводная, р-н Мечникова, с-з Фрунзе, р-н Бородинка.

Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное, с. Терновка

Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея.

г. Рыбница: ул. Вальченко.

Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны.

3 группа
г. Бендеры: с. Гыска.

г. Тирасполь: м-н Западный

Слободзейский р-н: сёла Парканы, Терновка, Меренешты, Кременчуг.

Григориопольский р-н: сёла Буторы, Виноградное (север и центр), Ташлык (север), Спея.

г. Рыбница: р-н Вершигоры (частично)

Рыбницкий район: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, частично Плоть, Ивановка, Гараба.

4 группа

г. Бендеры: Борисовка (частично), Пентагон, с. Протягайловка.

Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, полимерный завод.

г. Дубоссары: мн. Коржево, мн. Магала.

Рыбницкий район: Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка.

г. Каменка: промышленный сектор.

Каменский район: сёла Подоймица, Валя-Адынкэ, Константиновка.

С 12.00 до 16.00 в следующих городах и районах

5 группа
г. Тирасполь: Автополив, завод «1 Мая», Кировский (частично), Электроаппаратный завод, «Молдавизолит».

Слободзейский район: с. Незавертайловка, с. Никольское и СОТы, с. Владимировка, с. Константиновка, с. Уютное, сельхоз потребители с. Фрунзе и станция Новосавитская.

Григориопольский район: с. Карманово, с. Мочаровка, с. Котовка, с. Колосово, с. Победа, с. Красная Бесарабия.

Дубоссарский район: с. Кр. Виноградарь, с Н. Александровка, с. Н. Кошница, с. Н. Погребы, с. Боска.

Рыбницкий район: с. Мокра, с. Попенки, с. Владимировка, с. Победа, с. Запорожка,
с. Бесарабка, с. Шевченовка.

6 группа
Бендеры: Борисовка (частично), Пентагон, центр (частично), Липканы.

Григориопольский район: с. Бычок (центр и юг), с. Красногорка, с. Тея (север).

Дубоссарский район: с. Дойбаны-1, с. Дойбаны-2, с. Гояны, с. Цыбулевка, с. Койково.

Рыбницкий район: г. Рыбница, ул. Степная, г. Рыбница промышленность.

7 группа
г. Бендеры: Хомутяновка (частично), центр (частично), балка (частично).

Слободзейский район: с. Карагаш, с. Суклея, г. Слободзея (частично).

8 группа
г. Тирасполь: Электромаш, Кировский (частично), с. Бл.Хутор, Док, Кр.Казармы.

Рыбницкий район: промышленность, с. Вадатурково, с. Белочи, с. М. Молокиш, с. Васильевка, с. Советское, с. Плоть.

Каменский район: г. Каменка, с. Окница, п. Солнечный, с. Красный Октябрь, с. Александровка, с. Кузьмин, с. Грушка, с. Фрунзовка.

С 16.00 до 20.00 будет отсутствовать электроснабжение объектов из группы 9,10,11,12

Группа 9
г. Тирасполь: Тирстекло, Нахаловка, Кировский (частично), с.Бл.Хутор.

Слободзейский район: Слободзея (молдавская часть).

Григориопольский район: с. Веселое, с. Шипка (юг).

Дубоссарский район: с. Васильевка, с. Н.Гояны, с. Н. Комиссаровка, с. Афанасьевка, с. Калиновка, с. Дубово, с. Роги.

г. Рыбница: центральная часть (частично), ул. С. Лазо.

Группа 10
г. Тирасполь: Балка (частично), мясокомбинат, промзона.

г. Бендеры: с. Копанка, центр примэрия.

Григориопольский район: промышленные предприятия вблизи с. Ново-Владимировка, с. Красногорка промпредприятия.

г. Дубоссары: м-н Магала.

Рыбницкий район: промышленность.

Группа 11
г. Бендеры: центр (частично), Балка (частично), Кавказ (частично), Шелковый (частично).

Каменский район: с. Подойма, с. Рашков, с. Катериновка, с. Слобода Рашков, п. Янтарное.

Группа 12
Бендеры: БАМ, Пентагон, Липканы.

Слободзейский район: промышленные предприятия и сельхоз потребители с. Н.Котовск.

г. Григориополь: водозабор.

Григориопольский район: с. Черница, часть с. Виноградное, с. Малаешты промышленные предприятия.

Дубоссарский район: сельхозпотребители.

г. Рыбница: ул. Гвардейская сахкамень, ул. Мичурина, Кирова, Гвардейская, промышленность.

В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут.
Напоминаем! В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут.
  • Сегодня, 11:22
  • DTV
  • Просмотров: 53
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