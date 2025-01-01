Григориопольский район: с. Веселое, с. Шипка (юг).
Дубоссарский район: с. Васильевка, с. Н.Гояны, с. Н. Комиссаровка, с. Афанасьевка, с. Калиновка, с. Дубово, с. Роги.
г. Рыбница: центральная часть (частично), ул. С. Лазо.
Группа 10 г. Тирасполь: Балка (частично), мясокомбинат, промзона.
г. Бендеры: с. Копанка, центр примэрия.
Григориопольский район: промышленные предприятия вблизи с. Ново-Владимировка, с. Красногорка промпредприятия.
г. Дубоссары: м-н Магала.
Рыбницкий район: промышленность.
Группа 11 г. Бендеры: центр (частично), Балка (частично), Кавказ (частично), Шелковый (частично).
Каменский район: с. Подойма, с. Рашков, с. Катериновка, с. Слобода Рашков, п. Янтарное.
Группа 12 Бендеры: БАМ, Пентагон, Липканы.
Слободзейский район: промышленные предприятия и сельхоз потребители с. Н.Котовск.
г. Григориополь: водозабор.
Григориопольский район: с. Черница, часть с. Виноградное, с. Малаешты промышленные предприятия.
Дубоссарский район: сельхозпотребители.
г. Рыбница: ул. Гвардейская сахкамень, ул. Мичурина, Кирова, Гвардейская, промышленность.
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