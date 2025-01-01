Абонентам рекомендуют рационально использовать интернет-трафик, звонить через приложение IDC Travel, заранее заряжать мобильные телефоны
Приднестровский телекоммуникационный оператор «Интерднестрком» (IDC) проинформировал абонентов о возможных ограничениях в предоставлении услуг связи в зонах временного отсутствия электроснабжения во время веерных отключений, пишет novostipmr.com.
Речь идёт о следующих ограничениях:
Сокращение зоны покрытия мобильной сети. Все ключевые объекты обеспечены аккумуляторными батареями, а там, где необходимо, будут дополнительно задействованы мобильные генераторные установки.
Снижение скорости мобильной передачи данных: нагрузка на сеть возрастет из-за переключения интернет-трафика с проводной на мобильную сеть.
Отсутствие ТВ-сигнала. Для увеличения времени работы другого оборудования будут выключаться ТВ-передатчики, т. к. без электроэнергии телевизоры у абонентов работать не будут.
В случае отсутствия электроэнергии абонентам рекомендуют:
Рационально использовать сервисы мобильной сети, минимизировать использование тяжелого интернет-трафика (потоковое видео, онлайн-стриминг, загрузка объемных файлов).
При наличии проводного (стационарного) телефона совершать звонки через него.
Если есть подключение к домашней сети Wi-Fi, но нет сигнала мобильной сети, совершать звонки можно через приложение IDC Travel. Для этого необходимо заранее скачать приложение и активировать свою учетную запись. Подробности - на официальном сайте IDC.
Заранее заряжать мобильные терминалы.
Выключить из сети оборудование связи на время отсутствия электроэнергии, так как при включении может выйти из строя оборудование и блоки питания.