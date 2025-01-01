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IDC: Из-за веерных отключений электроэнергии возможны ограничения услуг связи

IDC: Из-за веерных отключений электроэнергии возможны ограничения услуг связи
изображение: открытые источники

Абонентам рекомендуют рационально использовать интернет-трафик, звонить через приложение IDC Travel, заранее заряжать мобильные телефоны

Приднестровский телекоммуникационный оператор «Интерднестрком» (IDC) проинформировал абонентов о возможных ограничениях в предоставлении услуг связи в зонах временного отсутствия электроснабжения во время веерных отключений, пишет novostipmr.com.

Речь идёт о следующих ограничениях:

Сокращение зоны покрытия мобильной сети. Все ключевые объекты обеспечены аккумуляторными батареями, а там, где необходимо, будут дополнительно задействованы мобильные генераторные установки.

Снижение скорости мобильной передачи данных: нагрузка на сеть возрастет из-за переключения интернет-трафика с проводной на мобильную сеть.

Отсутствие ТВ-сигнала. Для увеличения времени работы другого оборудования будут выключаться ТВ-передатчики, т. к. без электроэнергии телевизоры у абонентов работать не будут.

В случае отсутствия электроэнергии абонентам рекомендуют:

Рационально использовать сервисы мобильной сети, минимизировать использование тяжелого интернет-трафика (потоковое видео, онлайн-стриминг, загрузка объемных файлов).

При наличии проводного (стационарного) телефона совершать звонки через него.

Если есть подключение к домашней сети Wi-Fi, но нет сигнала мобильной сети, совершать звонки можно через приложение IDC Travel. Для этого необходимо заранее скачать приложение и активировать свою учетную запись. Подробности - на официальном сайте IDC.

Заранее заряжать мобильные терминалы.

Выключить из сети оборудование связи на время отсутствия электроэнергии, так как при включении может выйти из строя оборудование и блоки питания.
  • Сегодня, 10:15
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