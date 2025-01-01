Дешевым чеснок уже не будет. У Украины нет достаточных его запасов. В Европе цены на него в 1,5 раза дороже, передаёт EastFruit.
С середины декабря цены на чеснок на полках магазинов уверенно перевалили за отметку 200 грн за кг. В гривнях это абсолютный рекорд. Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его кое-где выращивали на больших полях.
Теперь тушить пламя спроса на этот жгучий овощ нечем. В Украине тяжело найти даже пару товарных партий, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.
«Очень тяжело найти даже две тонны товарного чеснока для собственного производства. Его постоянного выращивания в Украине нет. Остались мелкие партии с огородов, разного качества, сортов. Даже для торговых сетей они не подходят. Что уж говорить о промышленной переработке», – сказал LIGA.net Сергей Шиш, директор группы компаний «Еврошок», (переработка чеснока, торговая марка «Все по чесноку»).
Чеснок подорожал из-за наложения друг на друга нескольких факторов. Во-первых, в Европе на него вырос спрос. Эксперты связывают это с увеличением численности эмигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни. В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи с заоблачными почти 20 евро за килограмм.
Во-вторых, чеснока не хватает на всех – предложение отстает от спроса. Главный производитель чеснока в ЕС – Испания.
«В этом году испанские производители чеснока полностью исчерпали запасы, чего не случалось в последние три года. Это произошло из-за погодных условий, подорожания стоимости наемных работников и транспорта. Сейчас даже альтернативные поставщики (из Южной Америки) исчерпали свои запасы, что позволяет ценам расти вплоть до нового сезона», – прогнозирует Дэнни Дин из нидерландской компании Denimpex (импортер овощей).
По его словам, европейские поставщики уже исчерпали квоты на завоз китайского чеснока в ЕС. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов – 1200 евро за тонну. Поэтому цена растет, но чеснок все равно покупают.
Вот почему в Украине проблемы с импортом чеснока – он слишком дорогой. А собственного овоща в достаточных объемах нет. Случаи, когда небольшие партии украинского чеснока экспортировали в Японию, являются исключением.
По статистике Госстата, за четыре года, с 2020, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% – до 21 000 га. Почти все выращивают мелкие и семейные хозяйства. Оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площади посевов.
«Во всяком случае, в этом году я не видел полей чеснока более двух гектаров. Хотя перед войной были поля 50 и 70 гектаров», – говорит Сергей Шиш.
Главная проблема с выращиванием чеснока – необходимость привлечения большого количества работников. За последние пять лет в страну не завозили оборудование для механизации выращивания чеснока – ни одной сеялки, калибратора, уборочного комбайна.