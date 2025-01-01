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Источник изображения:vestitula.ru
В период с 1 по 3 января 2025 г. сотрудники ГАИ задержали 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.
По два нарушителя выявлены в Тирасполе и Рыбнице, по одному – в Слободзее и Дубоссарах.
Привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР 5 пьяных водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один нетрезвый автолюбитель сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
- Сегодня, 10:30
- DTV
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