Dnestr.TV

 
0

По данным УГАИ

По данным УГАИ
Источник изображения:vestitula.ru

В период с 1 по 3 января 2025 г. сотрудники ГАИ задержали 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.

По два нарушителя выявлены в Тирасполе и Рыбнице, по одному – в Слободзее и Дубоссарах.

Привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР 5 пьяных водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Один нетрезвый автолюбитель сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
  • Сегодня, 10:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Пенсии и социальные выплаты за январь приднестровцы пол ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Пенсии и социальные выплаты за январь приднестровцы пол ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM