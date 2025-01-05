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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 4 января текущего года
За минувшие сутки:
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800 и в колл-центры республики поступил 971 звонок (всего с начала антикризисных мер – 3453);
– из них 328 были связаны с обеспечением дровами (всего с начала работы всех колл-центров – 1472);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 17 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 108);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 19 человек (всего с 1 января – 47 фактов обращения);
– произошло 1 возгорание из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации печи (с 1 января – 6).
– 4 человека получили отравление угарным газом, в том числе несовершеннолетний 2008 года рождения (с 1 января – 6, из них 2 человека погибли).
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 95 постояльцев из домов престарелых республики.
Осторожно, угарный газ! ГУпЧС напоминает: перед тем как использовать печь на твердом топливе, обязательно нужно вызвать специалиста, проверить техническое состояние печки.
Люди обогреваются печами на твердом топливе, но забывают о правилах безопасности. Участились случаи пожаров, возгораний и отравления угарным газом.
С 1 января от отравились угарным газом 4 человека, из них один несовершеннолетний.
В Григориополе мужчина положил матрас на растопленную печь и лёг спать. Из-за перекала печи матрас начал тлеть. Итог – отравление угарным газом и продуктами горения.
В селе Карагаш 16-летний подросток отравился угарным газом из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. Сейчас он в больнице.
В Дубоссарах угарным газом отравилась 76-летняя бабушка и 34-летний внук. Растопили печь и легли спать. Повезло что вовремя вернулась дочь которая нашла родных на полу и вызвала скорую.
Двое человек погибли.
В Чобручах пенсионеры, муж и жена, растопили печь и легли спать. Оба погибли.
- Сегодня, 11:48
- DTV
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