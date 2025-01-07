Число погибших при землетрясении в китайском Тибете выросло до 53 человек, еще 62 пострадали. Об этом 7 января сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, пишет iz.ru.
В ночь на 7 января в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате происшествия зафиксированы разрушения, погибли минимум 53 человека.
О землетрясении в ночь на 7 января сообщила геологическая служба США. Изначально сообщалось, что его магнитуда составила 7, однако позднее служба уточнила, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
«По состоянию на 12:30 (7:30 мск. — Ред.) 7 числа в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека, еще 62 человека получили травмы», — сообщили в оперштабе.
Уточняется, что в настоящее время Тибетский автономный район приступил к реагированию второго уровня.
Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных катастроф, правильного расселения пострадавших и качественной работы по ликвидации последствий.
Землетрясение произошло в этот день в Китае неподалеку от границы с Непалом и Бангладеш. Подземные толчки зафиксированы в Тибетском автономном районе. Эпицентр располагался на глубине 10 км и на расстоянии 63 км к юго-западу от города Шигадзе, который населяют 80 тыс. человек.
Позднее стало известно, что в результате бедствия в округе Дингри обрушилось более 1 тыс. домов