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Обеспечение связи при отключении электричества

Обеспечение связи при отключении электричества
изображение: открытые источники

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики предупреждает население о возможных проблемах мобильной связи, домашнего интернета, телевидения в случае частичного или полного отключения электроэнергии, передает newspmr.com.

«В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств в виде ограничения подачи либо полного отключения электроэнергии возможны ограничения в предоставлении услуг электросвязи», - информирует Минцифры ПМР.

Возможны изменения в предоставлении следующих услуг:

1. Мобильная связь
- сокращения зоны покрытия мобильной сети
- ограничения скорости доступа в Интернет (мобильный интернет)
- временные отключения потокового видео для сохранения сетевых ресурсов (Youtube, TikTok и др.)

2. Проводная (стационарная) связь
- работа станций проводной связи будет обеспечиваться с помощью генераторов и аккумуляторных батарей. В случае длительного отсутствия электроэнергии возможны отключения отдельных объектов из-за разряда аккумуляторов.

3. Домашний интернет
- будет обеспечиваться максимально возможное время.

4. Телевидение
- в зонах отсутствия электроэнергии будут временно отключены телевизионные передатчики, чтобы максимально продлить работу остального оборудования на аккумуляторных батареях. У большинства абонентов при отсутствии внешнего электропитания телевизоры не будут работать.

Для подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям, в том числе веерным отключениям или полному отсутствию электроэнергии, разработан и предпринят ряд мер:
- ключевые узлы связи оснащены дизель-генераторами, на объектах проводной связи и основных базовых станциях установлены аккумуляторные батареи. Для обеспечения работы важнейших объектов предусмотрен запас топлива и подготовлены мобильные генераторные установки;
- сформированы бригады для оперативной поддержки и обслуживания инфраструктуры, определен порядок их работы;
- линии проводной телефонной связи экстренных и диспетчерских служб переведены на объекты с гарантированным электропитанием;
- в целях сохранения покрытия и доступности связи для населения будет задействовано автономное электропитание на ключевых объектах.

В случае полного отсутствия электроэнергии рекомендуется:
- совершать звонки через проводной (стационарный) телефон при его наличии.
- если у вас есть подключение к домашней сети Wi-Fi, но нет сигнала мобильной сети для совершения звонков, можно использовать приложение «IDC Travel». Необходимо заранее скачать приложение и активировать свою учетную запись. Всю необходимую информацию по настройке и активации приложения вы можете найти на официальном сайте IDC. Стоимость звонков через приложение такая же, как и при звонках через мобильную сеть, при условии подключения к сети Wi-Fi, предоставляемой всеми операторами связи Республики.
- держите заряженными мобильные устройства, заранее зарядите Power Bank-устройства и при продолжительном отсутствии электроэнергии подзаряжайте мобильные терминалы от них;
- рационально используйте сервисы мобильной сети и минимизируйте использование «тяжелого» интернет-трафика (загрузка объемных файлов, онлайн-стриминг, потоковое видео);
- следите за новостями в официальных интернет-каналах и сайтах IDC, ООО «НПЦ «Мониторинг», ООО «Инет Глобал», ООО «Радиоком».

«Уважаемые граждане! В случае временных ограничений в предоставлении услуг электросвязи, просьба сохранять спокойствие! Операторами электросвязи будут предприняты все возможные меры для восстановления доступности услуг электросвязи в кратчайшее время!», - предупреждает Минцифры ПМР.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 07:15
  • DTV
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