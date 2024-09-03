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График веерных отключений электроэнергии 8 января

График веерных отключений электроэнергии 8 января
фото: Depositphotos/источник: slovoidilo.ua

В Приднестровье 8 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Время - с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00. Электроэнергию будут отключать по следующим группам:

Группа 1:
г. Тирасполь: промпедприятия, центральная часть города (частично), мкр-н Южный, р-н роддома, р-н парома, р-н ПНИИСХ.
г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.
Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра (часть села), Воронково, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны, промпедприятия.
Григориопольский р-н: сёла Малаешты, Виноградное, Буторы (сельхозпотребители), Ташлык (север и сельхозпотребители), карьер «Тирнистрома».

Группа 2:
г. Тирасполь: центральная часть города, ул. Бендерская, р-н Мечникова, с-з Фрунзе, р-н Бородинка, р-н Кр. Казармы, промпедприятия.
Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное, с. Терновка
Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея (сельхозпотребители).
г. Рыбница: ул. Вальченко, промпедприятия.
Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны, Михайловка, промпедприятия.

Группа 3:
г. Тирасполь: мкр-н Западный
Слободзейский р-н: сёла Парканы, Терновка, Кременчуг, ПЖД.
Григориопольский р-н: Спея, промпредприятия.
г. Рыбница: р-н Вершигоры (частично)
Рыбницкий район: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, частично Плоть, Ивановка, Гараба, промпедприятия.

Группа 4:
г. Бендеры: промпредприятия, Борисовка, Пентагон, БАМ, с. Протягайловка.
Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, промпредприятия.
г. Дубоссары: мкр-н Коржево, мкр-н Магала.
Рыбницкий р-н: Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка.
г. Каменка: промпредприятия.
Каменский р-н: сёла Подоймица, Валя-Адынка, Константиновка.

Группа 5:
г. Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично).
г. Днестровск.
Слободзейский р-н: с. Незавертайловка, с. Никольское и СОТы, с. Владимировка, с. Константиновка, с. Уютное, с. Фрунзе и станция Новосавицкая.
Григориопольский район: с. Карманово, с. Мочаровка, с. Котовка, с. Колосово, с. Победа, с. Красная Бессарабия.
Дубоссарский р-н: с. Кр. Виноградарь, с Н. Александровка, с. Н. Кошница, с. Н. Погребы, с. Боска.
Рыбницкий район: с. Мокра, с. Победа, с. Запорожка, с. Бессарабка, с. Шевченовка.

Группа 6:
Бендеры: Борисовка, Пентагон, центр (частично), Липканы.
Григориопольский р-н: с. Бычок (центр и юг), с. Красногорка, с. Тея (север).
г. Дубоссары: промпредприятия, мкр-н Лунга, центр.
Дубоссарский р-н: с. Дойбаны-1, с. Дойбаны-2, с. Гояны, с. Цыбулевка, с. Койково, с. Дзержинское.
г. Рыбница: Туберкулезный диспансер, р-н Южный, ул. Кирова, Титова, Маяковского, Степная, промпредприятия.
Слободзейский р-н: с. Кицканы, СОТы.

Группа 7:
Бендеры: Хомутяновка (частично), центр (частично), балка (частично).
г. Слободзея (частично).
Слободзейский р-н: с. Карагаш, с. Суклея.

Группа 8:
Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично), р-н Кр. Казармы.
Слободзейский р-н: с. Бл.Хутор.
Рыбницкий район: с. Строенцы, с. Вадатурково, с. Белочи, с. М. Молокиш, с. Васильевка, с. Советское, с. Плоть.
г. Бендеры: р-н Протягайловка, р-н Борисовка, р-н Центр
Каменский район: г. Каменка, с. Окница, п. Солнечный, с. Красный Октябрь, с. Александровка, с. Кузьмин, с. Грушка, с. Фрунзовка.

С 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00 электроэнергию будут отключать по следующим группам:

Группа 9
г. Тирасполь: Нахаловка, Кировский (частично), промпредприятия.
г. Слободзея (молдавская часть), промпредприятия.
Слободзейский район: с. Чобручи, с. Бл. Хутор.
Григориопольский район: с. Веселое, с. Шипка (юг).
Дубоссарский район: с. Васильевка, с. Н. Гояны, с. Н. Комиссаровка, с. Афанасьевка, с. Калиновка, с. Дубово, с. Роги.
г. Рыбница: центральная часть (частично), ул. С. Лазо, промпредприятия.

Группа 10
Тирасполь: Балка (частично), промпредприятия.
г. Бендеры: с. Копанка.
Григориопольский район: с. Ново-Владимировка, промпредприятия, с. Краснаягорка
г. Дубоссары: мкр-н Магала.
г. Рыбница: промпредприятия.

Группа 11
г. Бендеры: р-н Центр (частично), р-н Балка (частично), р-н Кавказ (частично), р-н Шелковый (частично), мкр-н Ленинский, промпредприятия.
Каменский р-н: с. Подойма, с. Рашков, с. Катериновка, с. Слобода-Рашково, п. Янтарное.

Группа 12
Бендеры: промпредприятия, р-н Центр, р-н БАМ, р-н Пентагон, р-н Липканы, р-н Птичник, с. Протягайловка, с. Гыска.
Слободзейский район: промпредприятия, с. Новокотовск (сельхозпотребители).
г. Григориополь: промпредприятия.
Григориопольский район: с. Черница, с. Виноградное (частично), Тираспольский КХП, с. Малаешты промпредприятия.
г. Рыбница: промпредприятия, ул. Гвардейская - Сахкамень, ул. Ленина, ул. Юбилейная, ул. Мичурина, Кирова, Гвардейская.

Группа 13
г. Тирасполь: Балка (частично), р-н м-на «Манго», Кирпичи, центральная часть города (частично), р-н Мечникова, Бородинка, Гвардейская, р-н Западный, промпредприятия.
г. Бендеры: промпредприятия, мкр-н Северный (частично), с. Варница.

Группа 14
г. Бендеры: мкр-н Северный промышленность, с. Варница.
Слободзейский район: п. Первомайск, СОТы п. Первомайск.
Григориопольский район: насосные вблизи с. Ташлык.
г. Дубоссары: мкр-н Большой Фонтан.
Рыбницкий район: г. Рыбница: ул. Мичурина, ул. Кирова, промпредприятия.

Группа 15
г. Тирасполь: р-н ж/д вокзала, Балка (частично), Кировский (частично), центр (частично), «Тирстекло».
г. Григориополь сельхоз- и промпредприятия.
г. Дубоссары: мкр-н Лунга, мкр-н Магала, промпредприятия.
Дубоссарский район: с. Дзержинское, промпредприятия.
Григориопольский район: с. Делакеу, с. Красная горка (север), с. Красное.
г. Каменка: ул. Гагарина, ул. Котовского.
Каменский р-н: с. Соколовка, с. Ротари, с. Севериновка, с. Хрустовая.

Группа 16
г. Слободзея - молдавская часть, русская часть (частично).
Слободзейский район: с. Чобручи, с. Кицканы, с. Загорное.

В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 60 минут, пишет novostipmr.com.
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