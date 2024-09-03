В Приднестровье 8 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Время - с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00. Электроэнергию будут отключать по следующим группам:
Группа 1: г. Тирасполь: промпедприятия, центральная часть города (частично), мкр-н Южный, р-н роддома, р-н парома, р-н ПНИИСХ. г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная. Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра (часть села), Воронково, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны, промпедприятия. Григориопольский р-н: сёла Малаешты, Виноградное, Буторы (сельхозпотребители), Ташлык (север и сельхозпотребители), карьер «Тирнистрома».
Группа 2: г. Тирасполь: центральная часть города, ул. Бендерская, р-н Мечникова, с-з Фрунзе, р-н Бородинка, р-н Кр. Казармы, промпедприятия. Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное, с. Терновка Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея (сельхозпотребители). г. Рыбница: ул. Вальченко, промпедприятия. Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны, Михайловка, промпедприятия.
Группа 3: г. Тирасполь: мкр-н Западный Слободзейский р-н: сёла Парканы, Терновка, Кременчуг, ПЖД. Григориопольский р-н: Спея, промпредприятия. г. Рыбница: р-н Вершигоры (частично) Рыбницкий район: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, частично Плоть, Ивановка, Гараба, промпедприятия.
Группа 4: г. Бендеры: промпредприятия, Борисовка, Пентагон, БАМ, с. Протягайловка. Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, промпредприятия. г. Дубоссары: мкр-н Коржево, мкр-н Магала. Рыбницкий р-н: Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка. г. Каменка: промпредприятия. Каменский р-н: сёла Подоймица, Валя-Адынка, Константиновка.
Группа 5: г. Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично). г. Днестровск. Слободзейский р-н: с. Незавертайловка, с. Никольское и СОТы, с. Владимировка, с. Константиновка, с. Уютное, с. Фрунзе и станция Новосавицкая. Григориопольский район: с. Карманово, с. Мочаровка, с. Котовка, с. Колосово, с. Победа, с. Красная Бессарабия. Дубоссарский р-н: с. Кр. Виноградарь, с Н. Александровка, с. Н. Кошница, с. Н. Погребы, с. Боска. Рыбницкий район: с. Мокра, с. Победа, с. Запорожка, с. Бессарабка, с. Шевченовка.
Группа 6: Бендеры: Борисовка, Пентагон, центр (частично), Липканы. Григориопольский р-н: с. Бычок (центр и юг), с. Красногорка, с. Тея (север). г. Дубоссары: промпредприятия, мкр-н Лунга, центр. Дубоссарский р-н: с. Дойбаны-1, с. Дойбаны-2, с. Гояны, с. Цыбулевка, с. Койково, с. Дзержинское. г. Рыбница: Туберкулезный диспансер, р-н Южный, ул. Кирова, Титова, Маяковского, Степная, промпредприятия. Слободзейский р-н: с. Кицканы, СОТы.
Группа 7: Бендеры: Хомутяновка (частично), центр (частично), балка (частично). г. Слободзея (частично). Слободзейский р-н: с. Карагаш, с. Суклея.
Группа 8: Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично), р-н Кр. Казармы. Слободзейский р-н: с. Бл.Хутор. Рыбницкий район: с. Строенцы, с. Вадатурково, с. Белочи, с. М. Молокиш, с. Васильевка, с. Советское, с. Плоть. г. Бендеры: р-н Протягайловка, р-н Борисовка, р-н Центр Каменский район: г. Каменка, с. Окница, п. Солнечный, с. Красный Октябрь, с. Александровка, с. Кузьмин, с. Грушка, с. Фрунзовка.
С 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00 электроэнергию будут отключать по следующим группам:
Группа 9 г. Тирасполь: Нахаловка, Кировский (частично), промпредприятия. г. Слободзея (молдавская часть), промпредприятия. Слободзейский район: с. Чобручи, с. Бл. Хутор. Григориопольский район: с. Веселое, с. Шипка (юг). Дубоссарский район: с. Васильевка, с. Н. Гояны, с. Н. Комиссаровка, с. Афанасьевка, с. Калиновка, с. Дубово, с. Роги. г. Рыбница: центральная часть (частично), ул. С. Лазо, промпредприятия.
Группа 10 Тирасполь: Балка (частично), промпредприятия. г. Бендеры: с. Копанка. Григориопольский район: с. Ново-Владимировка, промпредприятия, с. Краснаягорка г. Дубоссары: мкр-н Магала. г. Рыбница: промпредприятия.
Группа 11 г. Бендеры: р-н Центр (частично), р-н Балка (частично), р-н Кавказ (частично), р-н Шелковый (частично), мкр-н Ленинский, промпредприятия. Каменский р-н: с. Подойма, с. Рашков, с. Катериновка, с. Слобода-Рашково, п. Янтарное.
Группа 12 Бендеры: промпредприятия, р-н Центр, р-н БАМ, р-н Пентагон, р-н Липканы, р-н Птичник, с. Протягайловка, с. Гыска. Слободзейский район: промпредприятия, с. Новокотовск (сельхозпотребители). г. Григориополь: промпредприятия. Григориопольский район: с. Черница, с. Виноградное (частично), Тираспольский КХП, с. Малаешты промпредприятия. г. Рыбница: промпредприятия, ул. Гвардейская - Сахкамень, ул. Ленина, ул. Юбилейная, ул. Мичурина, Кирова, Гвардейская.
Группа 13 г. Тирасполь: Балка (частично), р-н м-на «Манго», Кирпичи, центральная часть города (частично), р-н Мечникова, Бородинка, Гвардейская, р-н Западный, промпредприятия. г. Бендеры: промпредприятия, мкр-н Северный (частично), с. Варница.
Группа 14 г. Бендеры: мкр-н Северный промышленность, с. Варница. Слободзейский район: п. Первомайск, СОТы п. Первомайск. Григориопольский район: насосные вблизи с. Ташлык. г. Дубоссары: мкр-н Большой Фонтан. Рыбницкий район: г. Рыбница: ул. Мичурина, ул. Кирова, промпредприятия.
Группа 15 г. Тирасполь: р-н ж/д вокзала, Балка (частично), Кировский (частично), центр (частично), «Тирстекло». г. Григориополь сельхоз- и промпредприятия. г. Дубоссары: мкр-н Лунга, мкр-н Магала, промпредприятия. Дубоссарский район: с. Дзержинское, промпредприятия. Григориопольский район: с. Делакеу, с. Красная горка (север), с. Красное. г. Каменка: ул. Гагарина, ул. Котовского. Каменский р-н: с. Соколовка, с. Ротари, с. Севериновка, с. Хрустовая.
Группа 16 г. Слободзея - молдавская часть, русская часть (частично). Слободзейский район: с. Чобручи, с. Кицканы, с. Загорное.
В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 60 минут, пишет novostipmr.com.