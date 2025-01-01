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Молдавский клуб предложил контракт Криштиану Роналду

Молдавский клуб предложил контракт Криштиану Роналду
Фото: © REUTERS / Kyodo/источник:news.sportbox.ru

Молдавская «Дачия» обратилась к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду, предложив футболисту продолжить карьеру в своём составе.

«Криштиану Роналду до сих пор не продлил контракт с «Аль-Насром» и станет свободен для предложений уже этой зимой! Мы в академии «Дачия» считаем, что лучшим решением для продолжения его игровой карьеры является наш клуб по нескольким причинам, передает championat.com.

Во-первых, ему не придётся привыкать к другим цветам, мы тоже играем в жёлтом и синем цветах. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп (тебе нужно где-то начинать карьеру, прежде чем ты возглавишь «МЮ» или «Реал»)! Криштиану, мы ждём тебя», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях команды.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.
  • Сегодня, 07:24
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