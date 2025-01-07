МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 6 января текущего года
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800 и в колл-центры республики поступило 1888 звонков (всего с начала антикризисных мер – 6825),
– из них 322 были связаны с обеспечением дровами (всего с начала работы всех колл-центров – 1965),
– 1247 звонков связаны с отсутствием электроснабжения (всего по нарастающей - 3094);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 27 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 160);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 18 человек (всего с 1 января – 68 фактов обращения);
– 2 возгорания, связанных с несоблюдением правил безопасности при эксплуатации печи и электроприборов (с 1 января – 17).
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 95 постояльцев из домов престарелых республики.
90 внутридомовых порывов на теплосетях ликвидировали за 6 января
По информации антикризисного оперштаба, тепловики за вчерашний день - 6 января - ликвидировали один внутриквартальный порыв и 90 внутридомовых.
ГУП «ЕРЭС» приняло порядка 160 заявок по аварийным отключениям. Для ликвидации поломок были задействованы 54 бригады из 227 специалистов, а также 14 спецавтомобилей.
В городах и районах Приднестровья продолжается заготовка дров. Темпы снизились, поскольку удалось накопить достаточный запас твёрдого топлива. За 6 января по всей республике льготным категориям граждан отгружено 94 складометра топливной древесины, ещё 136 складометров выкупили жители Бендер, Дубоссарского и Каменского районов.
Ситуация в транспортной сфере остается стабильной. Все рейсы выполняются по графику и в оговоренном объёме. Троллейбусные управления Тирасполя и Бендер охватили все действующие маршруты.
В стационары республики за минувшие сутки поступило 195 человек. Выписаны 192. На лечении находятся 1 107 пациентов.