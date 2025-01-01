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«Тираспольтрансгаз» ответил на актуальные вопросы об использовании отопительного оборудования

«Тираспольтрансгаз» ответил на актуальные вопросы об использовании отопительного оборудования
фото: novostipmr.com

В «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» на единый номер 15-04 поступает большое количество вопросов, касающихся нюансов использования отопительного оборудования и не только. В компании собрали несколько наиболее популярных вопросов и дали на них ответы.

- Можно ли заменить отопительный котёл на газе на котёл другого типа (электрический, твердотопливный, жидкотопливный) и что для этого необходимо?

- Да, замена газового котла на другой тип котла (электрический, твердотопливный или жидкотопливный) возможна при соблюдении определённых требований. В случае замены оборудования необходимо подать заявку по номеру 15-04, чтобы специалисты отключили действующее газовое оборудование.

- Можно ли подключить газовую плиту к баллону со сжиженным газом?

- Подключение возможно не во всех случаях. В многоквартирных домах это строго запрещено. В частном секторе возможность подключения определяется индивидуально: для этого нужно обратиться к специалистам, которые проведут проверку и дадут рекомендации.

- Можно ли перевести котёл с газа на твёрдое топливо (дрова)?

- Да, перевести можно, если ваш котёл является комбинированным, то есть предусмотрена возможность работы как на газе, так и на твёрдом топливе. Для отключения системы от газоснабжения оставьте заявку по номеру 15-04.

- Где можно купить пропан-бутан для автомобилей и в баллонах?

- Заправить машину или баллон сжиженным газом можно по следующим адресам:

Слободзейский район: с. Ближний Хутор, ул. Украинская, 1;
Бендеры (только баллоны): пер. Кицканский, 26а.
Рыбница: ул. Чернышевского, 6;
Каменка: ул. Гагарина, 41а;
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:32
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