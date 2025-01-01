В «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» на единый номер 15-04 поступает большое количество вопросов, касающихся нюансов использования отопительного оборудования и не только. В компании собрали несколько наиболее популярных вопросов и дали на них ответы.
- Можно ли заменить отопительный котёл на газе на котёл другого типа (электрический, твердотопливный, жидкотопливный) и что для этого необходимо?
- Да, замена газового котла на другой тип котла (электрический, твердотопливный или жидкотопливный) возможна при соблюдении определённых требований. В случае замены оборудования необходимо подать заявку по номеру 15-04, чтобы специалисты отключили действующее газовое оборудование.
- Можно ли подключить газовую плиту к баллону со сжиженным газом?
- Подключение возможно не во всех случаях. В многоквартирных домах это строго запрещено. В частном секторе возможность подключения определяется индивидуально: для этого нужно обратиться к специалистам, которые проведут проверку и дадут рекомендации.
- Можно ли перевести котёл с газа на твёрдое топливо (дрова)?
- Да, перевести можно, если ваш котёл является комбинированным, то есть предусмотрена возможность работы как на газе, так и на твёрдом топливе. Для отключения системы от газоснабжения оставьте заявку по номеру 15-04.
- Где можно купить пропан-бутан для автомобилей и в баллонах?
- Заправить машину или баллон сжиженным газом можно по следующим адресам:
Слободзейский район: с. Ближний Хутор, ул. Украинская, 1; Бендеры (только баллоны): пер. Кицканский, 26а. Рыбница: ул. Чернышевского, 6; Каменка: ул. Гагарина, 41а; novostipmr.com