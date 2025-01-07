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Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией

Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией
фото: AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine

Владимир Зеленский внес в Верховную рады Украины законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Проект документа опубликован на сайте украинского парламента, передает ria.ru.

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта заключается в приостановлении "ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Россией и Белоруссией, а также двустороннего Договора между Украиной и Белоруссией о выдачи правонарушителей и передаче осужденных".

Также в законопроекте заявлено об остановке содействия стран, направленного на борьбу с терроризмом, торговлей людьми и отмывания отходов, полученных преступным путем.

Всего к проекту приложены 27 международных договоров.

Ранее в декабре кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский.
  • Сегодня, 07:46
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