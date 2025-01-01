Вадим Красносельский созвал Совет безопасности ПМР. Тема – энергетика. С докладом о текущем положении дел выступил зампред Правительства Сергей Оболоник. Он констатировал, что страна находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса. При этом министр подчеркнул, что меры, принятые до прекращения поставок газа в республику, подтвердили свою эффективность. Зарезервированные 13 миллионов кубов газа позволяют снабжать им ряд соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, а также жилые многоэтажные дома для приготовления пищи. Еще один важный аспект: сохранение даже минимального движения газа в системе сохраняет ее активность и позволит впоследствии оперативно возобновить полноценное газоснабжение. В случае же заморозки системы, на ее оживление ушло бы больше месяца. Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Этот показатель Сергей Оболоник, ссылаясь на оценку специалистов, назвал хорошим. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня. Важно: это общий для всей страны период (ранее предполагалось, что юг республики будет обеспечен ограниченным объемом газа до 20 января, север – до 10-го). Момент, на который обратил внимание докладчик: если в 2009 году в условиях энергокризиса приднестровцы активно обогревали дома с помощью газовых конфорок кухонных плит, то сейчас большинство греется электроприборами. Естественный результат – колоссально возросшая нагрузка на электросети. В прежние годы в штатном режиме жители республики зимой использовали до 45 МВт в час, потребление населением в январе 2025 года – 170 МВт, а общее по стране – 220 мегаватт. Днестровская ГРЭС перешла на уголь. В отличие от агрегатов, функционирующих на газе, эта часть оборудования не модернизировалась. Запускать систему на максимальной загрузке крайне рискованно. В пиковый момент опробовали выработку 170 МВт в час. Но постоянно работать в таком режиме чревато аварийными ситуациями, полной остановкой станции и обвалом энергосистемы. Специалисты настаивают на максимуме в 150 МВт. 23 МВт из них необходимы самой МГРЭС для производственного процесса. Эту разницу покрывает Дубоссарская ГЭС. Итого республика для текущих нужд может использовать примерно 150 мегаватт электроэнергии. Энергетики маневрируют имеющимися мощностями с помощью веерных отключений. Часового, трехчасового и даже четырехчасового отключения было недостаточно. Переход на отключение подачи электроэнергии дважды в сутки по 4 часа дал положительный эффект. Сейчас изучают иные варианты – более комфортные для населения и безопасные для системы. Прорабатывается вопрос о запуске «Тиротекс-энерго», что позволит генерировать еще 10 МВт в час.
Сергей Оболоник рассказал, что в эти сложные для всей страны дни работала 91 бригада энергетиков – 290 специалистов. На аварийные вызовы выезжало 30 единиц спецтехники. Ликвидировано 567 повреждений сети, последствия которых ощутили свыше 30 тысяч абонентов ЕРЭС. Было принято 18223 заявки. Заменены тысячи предохранителей и автоматов. Вадим Красносельский назвал работу энергетиков в этот кризисный период подвигом, совершаемым ежедневно и круглые сутки напролет. Он отметил, что у каждого времени есть свои герои: в годы войны – это военнослужащие, в пандемию – медики, а сейчас – работники служб, обеспечивающих население энергоресурсами.
Говорили и о теплоснабжении. С 1 января централизованная подача тепла в жилые дома прекращена. При этом циркуляция в системе сохранена – опять же для обеспечения возможности быстрого возобновления при изменении условий. Остывание системы спровоцировало аварийные ситуации. Ликвидировано три магистральных, восемь внутриквартальных, 795 внутридомовых аварий.
Обсуждали члены Совбеза и работу промышленности в условиях энергетического кризиса. Президент подчеркнул, что продовольственная безопасность республики обеспечена – и это результат многолетней общей работы и правильно выстроенной внутренней политики. Что касается функционирования производств при отсутствии газоснабжения, то система такой нагрузки не потянет. Единственно возможный вариант – работа предприятий в ночное время. Формируемого с полуночи до восьми утра запаса хватит для производственного процесса реального сектора экономики, за исключением крупнейших энергоемких производств республики. Есть организации, которые объявили о готовности перейти к такому режиму. СПАПП поручено собрать руководителей предприятий для обсуждения дальнейших действий.
Вадим Красносельский на заседании Совбеза об энергокризисе и его причинах, гуманитарно-технической помощи Приднестровью со стороны России и инсинуациях молдавских политиков (стенограмма)
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Есть необходимость сегодня провести Совет безопасности. Что бы я хотел отметить в этой всей ситуации, которая складывается, конечно, тяжелой для Приднестровья. Очень много спекуляций. Особенно любят разгонять эту тему молдавские политики, желая только одного – чтобы в Приднестровье все было плохо. Начну с российского газа. Очень много мнений, почему Российская Федерация давала якобы бесплатно газ для Приднестровья все эти годы. Я хочу пояснить. Немножко истории. Отношения между Приднестровьем и Молдовой всегда были непростые, но были времена, когда все-таки удавалось договариваться, удавалось достигать компромиссов, удавалось что-то подписать и, самое главное, исполнять. И тут, конечно, выделяется знаменитый московский меморандум, который был подписан в мае 1997 года тремя президентами – Приднестровья, Молдовы и Российской Федерации. Данный меморандум предполагал широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. Приднестровье свободно торговало, естественно, наши предприниматели имели счета в банках, занимались внешнеэкономической деятельностью, платили налоги в полном объеме, что позволяло полностью выполнять обязательства перед гражданами нашей республики и платить за российский газ. Но в марте 2006 года Молдова вероломно нарушила данный меморандум, перестала исполнять его положения, стала подчинять внешнеэкономическую деятельность Приднестровья под молдавские нормы законодательства. Тогда многие предприниматели разорились, многие производства встали, был громадный спад ВВП. Конечно, Приднестровье нуждалось в помощи. В помощи нуждались соотечественники, граждане России, все, кто проживает здесь. И вот тогда единственным государством, кто оказал поддержку в той ситуации, была Российская Федерация. Но в связи с тем, что опять же по вине молдавской стороны была затруднена финансовая помощь в виде перечислений, Россия принимает решение о технической помощи. То есть нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь. Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье. Вот в чем причина настоящая. По большому счету так и шло до сегодняшнего дня. И вот господин Серебрян осмелился сказать, что мы накопили какую-то там баснословную задолженность обманным путем. Хотел бы обратиться к господину Серебряну. Уважаемый господин Серебрян, не ваше дело – считать помощь Российской Федерации приднестровскому народу. Я бы предложил господину Серебряну посчитать лучше многомиллиардную помощь, которую оказывает Румыния, западные государства и иные источники Молдове за все эти годы, и куда эта многомиллиардная помощь была направлена. Следовало бы вам провести аудит, посчитать каждый цент и показать народу, проживающему в Молдове, как вы тратите ту помощь, которую вам предоставляют. Мы-то готовы это сделать насчет российской помощи. К слову сказать, два раза в месяц мы посылаем отчеты в Российскую Федерацию, в несколько инстанций по контролю над расходованием средств российской гуманитарной помощи, у нас все публично и открыто. Мы эти денежные средства направляли на развитие Приднестровья – это нормально. Сделайте вы так со своей помощью, очень интересно было бы посмотреть. И еще немаловажный момент насчет российского газа. А не вы ли, господа в Молдове, получали дешевую электроэнергию от российского газа? Экономия – сотни миллионов долларов ежегодно. И вы про это скромно молчите. И вы молчите про то, что, получая дешевую энергетику по шесть центов за киловатт, взымали с граждан вдвое, втрое больше. Почему люди у вас так дорого платят за электроэнергию, когда к вам поступала дешевая со стороны Приднестровья? Ответьте людям, своим людям, на эти вопросы. Кроме того, нужно вспомнить ландромат, кражу миллиарда, где не все лица привлечены к ответственности. Много можно вспомнить. Так вот, помогите себе. Нам-то в этом плане помогать не надо. И российскую помощь считать не надо – некрасиво. Есть кому считать: это Приднестровье и Российская Федерация. Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье, в отличие от вас. Вам Россия тоже помогала в виде дешевой электроэнергии. Но что-то спасибо от вас, господин Серебрян и все прочие господа политики, не слышали.
Что касается мнимой помощи, которую предлагает Молдова Приднестровью, еще раз совершенно публично и ответственно могу заявить: никаких писем в адрес Президента ПМР, Правительства ПМР, Верховного Совета ПМР со стороны Молдовы не поступало об оказании какой-либо помощи. В сети появляются отрывки писем опять же господина Серебряна, но я дал уже указание Виталию Викторовичу Игнатьеву всю переписку с господином Серебряном публично публиковать. Всю. Его письма и письма Министерства иностранных дел ПМР. В сети появилось письмо от 11 декабря прошлого года, оно тоже будет опубликовано, где господин Серебрян спекулирует на теме возможного энергокризиса. Господин Серебрян там обеспокоен проставлением постов, что будут усилены меры безопасности и т.д. Есть и наш ответ соответствующий. И еще что касается помощи. Конечно, мы нуждаемся в помощи. Оно и понятно. Людям тяжело. Люди мерзнут, электроэнергия веерно отключается. Я могу сказать, какую Молдова может оказать помощь, реальную помощь. Не на словах, не на письмах Серебряна, а реальную помощь. Вернуться к нормальным банковским отношениям, к разблокировке счетов наших предприятий, к непрепятствованию внешнеэкономической деятельности, чтобы сохранить коллективы, платить зарплаты и налоги – вот это и есть помощь. Именно Молдова обманным путем изымает денежные средства из нашего бюджета введением двойного налогообложения в отношении наших предпринимателей. Верните эти деньги. Они принадлежат нашему народу. И мы эти деньги используем для помощи населению. А предлагать нам бусы, образно говоря, и мешок сухарей не надо. У нас с питанием все нормально, мы питанием обеспечены. Верните то, что обманным путем похитили у приднестровского народа. И это правда.
Господин Серебрян обвиняет нашу сторону в том, что мы не хотим диалога. Странно такое слышать. Я лично направил за своей подписью молдавскому президенту госпоже Санду за четыре года семь писем с призывом к диалогу. И ни на одно не получил ответ. Ну какой же диалог? Повестка-то есть. Более того, я уверен, если бы меня услышали, если бы были встречи в 2021-м, в 2022-м, 2023-м годах и так далее, с большей степенью вероятности сегодняшнего кризиса не было бы. Именно отсутствие диалога ведет к кризисным явлениям и к войнам в конечном итоге, что я категорически исключаю между Приднестровьем и Молдовой. Могу успокоить молдавских политиков: никто не занимается эскалацией конфликта, мы не рассматриваем военный сценарий наших отношений, и вам не советую. Мы будем и далее стремиться только мирными средствами решать наши проблемы. Поэтому призываю вас, уважаемые молдавские политики, к диалогу. А повестка известна – это мир, это экономические отношения, налоги и все прочее, права граждан, проживающих в Приднестровье.
Еще что касается переговорного процесса, как это все выглядит. Да, были в нашей истории между Приднестровьем и Молдовой такие лучики света, когда удавалось что-то подписать. Я могу выделить 2017-2018 годы, когда в развитие решений формата «5+2», «Берлин», «Берлин +» нам удалось подписать протокольные решения, которыми мы сделали хороший шаг вперед в плане стабилизации отношений и решения проблем, которые волнуют жителей правого и левого берегов. И шло все неплохо в этом плане до июня 2019 года. В июне 2019 года Молдова перестала исполнять ранее подписанные соглашения, осенью полностью сорвала итоговое подписание документа заседания формата «5+2» в Братиславе, потом в Германии. И за этим стоит конкретная фамилия – господин Шова. Никогда не называл, сейчас назову. Именно он сорвал итоговую встречу формата «5+2». И это правда. Кто за ним стоял? Кто им руководил? Самостоятельно ли он принимал решения? Важен сам факт. Вот после этого случая формат «5+2» не собирался более. Потом пандемия, военные действия в Украине и так далее. Но приостановила формат «5+2» молдавская сторона. И дальше можно рассказать. Я совершенно искренне всегда верю, что беда объединяет людей – нормальных людей, искренних людей. И также думал тогда, когда мир накрыла общая проблема под названием пандемия. Я уже говорил и еще раз повторюсь, я реально думал, что мы с Молдовой объединим усилия по вопросам борьбы с пандемией, карантина, оснащения необходимым и прочее. Что мы увидели? Я был, честно говоря, в шоке. Молдова сделала все для того, чтобы усугубить ситуацию с пандемией в Приднестровье. Что делали эти люди? Они просто держали до двух месяцев наши транспортные средства в Молдове, не пропуская никого сюда, безо всяких на то оснований. А что находилось в грузовых транспортных средствах? Это медикаменты, средства индивидуальной защиты, техника, кислородные приборы. До двух месяцев простоя – пока Украина не открыла переход в Кучурганах, и опять товары пошли. На что надеялись молдавские правители? На то, что Приднестровье провалится, будут люди умирать, им будет отказано в помощи? Но не получилось. И сейчас не получится. Да, тяжело, да, сложно, но мы и это преодолеем.
Что касается развития отношений. Диалога на самом деле между Приднестровьем и Молдовой нет. К сожалению, нет. Я предлагал использовать все возможные средства, чтобы возобновить диалог на высшем уровне, но, как я уже сказал ранее, от Молдовы получали отказ. Без диалога не будет ничего. Если кто-то думает, что Приднестровье упадет на колени и будет проситься в Молдову, а вы будете издеваться над приднестровским народом, как это было и ранее, ничего не получится у вас. Ваши надежды не оправдаются. Здесь проживает приднестровский многонациональный народ, который в своей истории выбрал многонациональный, а не мононациональный путь развития. Тяжело всем, вне зависимости от национальности и принадлежности к гражданству.
На самом деле, мы сегодня можем прямо говорить о гуманитарной катастрофе, которая идет своим течением, набирая обороты. Мы ее сдерживаем, как можем, не допуская крайне негативных последствий, работаем над этим. И работали над этим весь прошлый год, готовясь, понимая, что такое может случиться. Хотелось до конца верить, что не произойдет, что как-то договорятся, но не получилось.
Возвращаясь к теме газовой составляющей, с чего я начал: тот же Серебрян передергивает и спекулирует на теме долга «Молдовагаз», Приднестровья. Ранее письма были. Еще раз хочу напомнить слова вашего же г-на Парликова, где он прямо сказал, что во всех переговорах долг Приднестровья перед «Газпромом» не звучит, он не в повестке дня. Звучит только долг между «Молдовагаз» и «Газпромом». Еще раз говорю, что наш долг – это гуманитарно-техническая помощь Приднестровью. Мы благодарны за ту помощь, которая оказывается Российской Федерацией. А вот по поводу долга между «Газпромом» и «Молдовагаз», господа, надо было решать, а не тянуть, а потом на основе этого сказать: мы вам – «Молдовагаз» «Газпрому» – ничего не должны. Это называется обман, технический обман. Еще раз говорю, что от этого газа Молдова зарабатывала сотни миллионов долларов в год на дешевой энергетике. Посчитали хотя бы, сколько вы потеряете далее. Наверное, проще было бы рассчитаться по своим долговым обязательствам. Вот это стоит объяснить своему народу.
В любом случае, господа, я надеюсь на здравый смысл, здравый смысл должен победить.