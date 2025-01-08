Dnestr.TV

 
0

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье на 08.01.2025 г.

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье на 08.01.2025 г.

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 8 января текущего года

За минувшие сутки:

– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800 и в колл-центры республики поступило 1775 звонков (всего с начала антикризисных мер – 8600),

– из них 148 были связаны с обеспечением дровами (всего с начала работы всех колл-центров – 2113),

– 1255 вопросов прозвучали по поводу отсутствия электроснабжения (всего по нарастающей - 4349),

– 32 звонка связаны с уточнением графика работы и условий пребывания в пунктах обогрева и временного размещения граждан (всего по нарастающей - 111);

– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 8 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 168);

– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 12 человек (всего с 1 января – 80 фактов обращений);

– 1 пожар произошёл в столице из-за неисправности электропроводки (с 1 января – 18 пожаров и возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка).

В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 94 постояльца (1 переведён в лечебное учреждение), прибывших из домов престарелых республики.
  • Вчера, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 111
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Пенсии и социальные выплаты за январь приднестровцы пол ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Пенсии и социальные выплаты за январь приднестровцы пол ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM