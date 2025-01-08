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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье на 08.01.2025 г.
МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 8 января текущего года
За минувшие сутки:
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800 и в колл-центры республики поступило 1775 звонков (всего с начала антикризисных мер – 8600),
– из них 148 были связаны с обеспечением дровами (всего с начала работы всех колл-центров – 2113),
– 1255 вопросов прозвучали по поводу отсутствия электроснабжения (всего по нарастающей - 4349),
– 32 звонка связаны с уточнением графика работы и условий пребывания в пунктах обогрева и временного размещения граждан (всего по нарастающей - 111);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 8 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 168);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 12 человек (всего с 1 января – 80 фактов обращений);
– 1 пожар произошёл в столице из-за неисправности электропроводки (с 1 января – 18 пожаров и возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка).
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 94 постояльца (1 переведён в лечебное учреждение), прибывших из домов престарелых республики.
- Вчера, 08:54
- DTV
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