Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в 2024 году превысило $29 млрд. Такие данные привел в Telegram-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет ТАСС.
"В 2024 году внешняя торговля товарами составила $112,3 млрд, экспорт - $41,6 млрд, импорт - $70,7 млрд", - написал он. Отрицательное сальдо внешней торговли составило $29,1 млрд, по словам Гетманцева, "к сожалению, рекордный показатель".
Топ экспортных позиций, на которые пришлось 78,1% всего товарного экспорта Украины, - продовольственные товары ($24,6 млрд, или 59,1%), металлы и изделия из них ($4,4 млрд, или 10,6%), машины, оборудование и транспортные средства ($3,5 млрд, или 8,4%). Основные получатели украинской продукции: Польша - $4,7 млрд (11,3%), Испания - $2,9 млрд (7%), Германия - $2,8 млрд (6,7%).
Топ импортных позиций, на которые приходится 64,5% всего товарного импорта, по данным Гетманцева, это машины, оборудование и транспортные средства ($25 млрд), продукция химической промышленности ($11,7 млрд), топливно-энергетические ресурсы ($8,9 млрд). В тройку ведущих поставщиков вошли Китай ($14,4 млрд, или 20,4%), Польша ($7 млрд, или 9,9%) и Германия ($5,4 млрд, или 7,6%).