Праздничные дни в Приднестровье омрачились двумя случаями отравления угарным газом, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Бендеры, 7 января. Семья из трёх взрослых и 7-летнего ребёнка, используя газовую колонку, отравилась продуктами горения. Почувствовав недомогание, люди своевременно обратились за медицинской помощью. После осмотра их состояние было признано стабильным, и они были отпущены домой.
Тирасполь, ночь на 8 января. Женщина приняла душ, используя бездымоходную газовую колонку. Окна и двери были плотно закрыты. Угарный газ накопился в помещении. Тираспольчанку без признаков жизни обнаружил муж.