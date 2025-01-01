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Опасность угарного газа от газовых колонок: реальные случаи и важные правила

Опасность угарного газа от газовых колонок: реальные случаи и важные правила
изображение: пресс-центр МВД ПМР

Праздничные дни в Приднестровье омрачились двумя случаями отравления угарным газом, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Бендеры, 7 января. Семья из трёх взрослых и 7-летнего ребёнка, используя газовую колонку, отравилась продуктами горения. Почувствовав недомогание, люди своевременно обратились за медицинской помощью. После осмотра их состояние было признано стабильным, и они были отпущены домой.

Тирасполь, ночь на 8 января. Женщина приняла душ, используя бездымоходную газовую колонку. Окна и двери были плотно закрыты. Угарный газ накопился в помещении. Тираспольчанку без признаков жизни обнаружил муж.
  • Вчера, 09:30
  • DTV
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