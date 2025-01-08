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Суд ЕС впервые оштрафовал Еврокомиссию за нарушение собственного закона

Суд ЕС впервые оштрафовал Еврокомиссию за нарушение собственного закона
фото: Getty Images/источник: epravda.com.ua

Впервые Генеральный суд ЕС принял решение о взыскании компенсации с Европейской комиссии за несоблюдение собственных норм по защите данных.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает epravda.com.ua.

Суд постановил, что Еврокомиссия передала персональные данные немецкого гражданина в США без надлежащих гарантий и обязал ее выплатить 400 евро ($412) компенсации.

Гражданин использовал функцию "Войти через Facebook" на странице входа ЕС для регистрации на конференцию.

Суд, рассматривающий иски против институтов ЕС, признал, что передача IP-адреса пользователя компании Meta Platforms в США нарушает правила ЕС по защите данных.

Общий регламент защиты данных (GDPR) в Европе считается одним из самых строгих и всеобъемлющих законов о конфиденциальности данных в мире.

Крупные компании, такие как Klarna, Meta, LinkedIn и другие, уже неоднократно получали значительные штрафы от ЕС за несоблюдение этих норм.
  • Вчера, 09:34
  • DTV
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