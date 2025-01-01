10 января веерные отключения электроэнергии будут производиться 1 раз в сутки на 5 часов.Оперштаб обращает внимание, что внесены изменения в состав некоторых групп по городам и районам, а также просят ознакомьтесь с обновлённым перечнем.
В пятницу, 10 января, электроэнергию с 8:00 до 13:00 отключат по следующим группам:
Группа 11
г. Тирасполь: центральная часть (частично), р-н парома.
г. Бендеры: р-н Центр (частично), р-н Балка (частично), р-н Кавказ (частично), р-н Шелковый (частично), м-н Ленинский, промпредприятия.
Каменский р-н: с. Подойма, с. Рашков, с. Катериновка, с. Слобода Рашков, п. Янтарное.
Группа 12
г. Бендеры: промпредприятия, р-н Центр, р-н БАМ, р-н Пентагон, р-н Липканы, р-н Птичник, с. Протягайловка, с. Гыска.
Слободзейский р-н: промпредприятия, с. Новокотовск (сельхозпотребители).
г. Григориополь: промпредприятия.
Григориопольский р-н: с. Черница, с. Виноградное (частично), Тираспольский КХП, с. Малаешты (промпредприятия).
г. Рыбница: промпредприятия, ул. Гвардейская сахкамень, ул. Ленина, ул. Юбилейная, ул. Мичурина, Кирова, Гвардейская.
Группа 13
г. Тирасполь: Балка (частично), р-н м-н Манго, Кирпичи, центральная часть города (частично), р-н Мечникова, Бородинка, ул. Гвардейская, р-н Западный, промпредприятия.
г. Бендеры: промпредприятия, м-н Северный (частично), с. Варница.
Группа 14
г. Бендеры: м-н Северный промышленность, с. Варница.
Слободзейский р-н: п. Первомайск, СОТы п. Первомайск.
Григориопольский р-н: насосные станции вблизи с. Ташлык.
г. Дубоссары: м-н Большой Фонтан.
г. Рыбница: ул. Мичурина, ул. Кирова, промпредприятия.
Группа 15
г. Тирасполь: р-н ж/д вокзала, Балка (частично), Кировский (частично), центр (частично), Тирстекло.
г. Григориополь: сельхоз и промпредприятия.
Григориопольский р-н: с. Делакеу, с. Красная горка (север), с. Красное.
г. Дубоссары: м-н Лунга, м-н Магала, промпредприятия.
Дубоссарский р-н: с. Дзержинское, промпредприятия.
г. Каменка: ул. Гагарина, ул. Котовского.
Каменский р-н: с. Соколовка, с. Ротари, с. Севериновка, с. Хрустовая.
С 13:00 до 18:00 отключат по следующим группам:
Группа 1
г. Тирасполь: промпредприятия, центральная часть города (частично), м-н "Южный", р-н роддома, р-н ПНИИСХ.
г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.
Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра (часть села), Воронково, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны, промпредприятия.
Григориопольский р-н: сёла Малаешты, карьер Тирнистром, промпредприятия по с. Малаешты.
Группа 2
г. Тирасполь: ул. Бендерская, р-н Мечникова, пгт. Новотираспольский, р-н Бородинка, р-н Кр. Казармы, промпредприятия.
Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное, с. Терновка.
Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея и сельхоз потребители.