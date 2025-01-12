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Железная дорога Молдова отменяет некоторые рейсы из-за "сложной финансовой ситуации"

Железная дорога Молдова отменяет некоторые рейсы из-за "сложной финансовой ситуации"
фото:moldpres.md

Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявило об отмене ряда внутренних железнодорожных рейсов из-за "тяжелого финансового положения", сообщает sputniknews.ru.

В этой связи будут отменены:

Поезд NR 604/603 Кишинев – Бендеры:
с отправлением из Кишинева — с 12.01.2025;
с отправлением из Бендер — с 13.01.2025.

Поезд № 6924/6923 Бельцы – Рогожены:

с отправлением из Бельц — с 12.01.2025;
с отправлением из Рогожен — с 13.01.2025.

ЖДМ закончила 2024 год с огромными задолженностями по зарплате – более 180 миллионов леев. Летом руководство предприятия проводило аукционы в надежде, что от продажи локомотивов, старых вагонов, а также металлолома можно будет получить около 200 миллионов леев. Однако эти ожидания не подтвердились.

️Для выплаты долгов по зарплатам почти для пяти тысяч работников администрация ЖДМ получила два кредита по 35 миллионов леев каждый, но проблему с задолженностями это не решило.
  • Вчера, 07:34
  • DTV
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