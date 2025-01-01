Режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье будет продлен. В Верховном Совете ПМР состоялось онлайн-заседание Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором был рассмотрен Указ Президента ПМР о продлении ЧЭП.
Как передает пресс-служба Верховного Совета республики, глава государства Вадим Красносельский предлагает продлить ЧЭП еще на 30 суток в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, вызванной прекращением поставок природного газа в Приднестровье и, как следствие, невозможностью обеспечения в необходимом объеме природным газом его потребителей, что создает реальную угрозу жизнедеятельности населения и государства. Подготовлено Постановление Верховного Совета об утверждении данного указа. Депутаты Комитета по экономической политике рекомендовали вынести его на заседание Верховного Совета ПМР.
На заседании профильного Комитета также был рассмотрен проект закона о внесении изменений в действующий с 1 января закон о мерах поддержки в период ЧЭП. Депутаты Александр Коршунов и Виктор Гузун предлагают дополнить закон новой статьей, согласной которой льготникам, дома которых отапливаются в том числе электро- и газовыми котлами, на период ЧЭП предоставят возможность приобретать твердое топливо по льготной цене. Данную инициативу по новым мерам поддержки Комитет изучил и вынес на обсуждение парламента сразу в двух чтениях. Дату проведения заседания Верховного Совета ПМР определил парламентский Президиум, заседание которого состоялось сегодня же. Депутаты Верховного Совета ПМР соберутся в зале пленарных заседаний на 2-е Чрезвычайное заседание VIII (осенней) сессии VII созыва завтра, 10 января. В его повестке – утверждение Указа Президента о продлении режима ЧЭП на 30 суток и внесение изменений в закон мерах поддержки в период энергетического кризиса.
10 января на Комиссии Верховного Совета ПМР по внешней политике и международным связям депутаты заслушают информацию министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева о политико-дипломатических усилиях МИДа по предотвращению гуманитарно-экономического кризиса в Приднестровье и рассмотрят проект специального заявления Верховного Совета ПМР в связи со складывающейся в республике ситуацией. Документ Верховный Совет примет на 2-м Чрезвычайном заседании парламента.