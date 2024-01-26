Кризис голода в секторе Газа продолжает усугубляться из-за острой нехватки поставок продовольствия, вызванной строгими ограничениями доступа в анклав. Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.
УКГВ отмечает, что около 120 тыс. тонн продовольственной помощи, которых достаточно для обеспечения населения Газы полными продуктовым наборами в течение более трех месяцев, остаются за пределами региона, потому что израильские власти продолжают блокировать большинство запросов на доставку продовольственной помощи. Гуманитарные партнеры предупреждают, что без доставки в сектор Газа дополнительной помощи распределение продуктовых наборов среди голодающих семей будет сильно ограничено. Порядка 50 общинных кухонь, которые обеспечивают более 200 тыс. обедов ежедневно в центральной и южной частях сектора Газа, находятся под угрозой закрытия в ближайшие дни, подчеркивается в докладе.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.