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Управление по вопросам миграции информирует

Управление по вопросам миграции информирует
фото: пресс-центр МВД ПМР

С 10 января паспортные подразделения Бендер, Рыбницы и Григориополя, а также Тирасполя и Днестровска перейдут на переменный график приёма граждан в связи с энергетическим кризисом в Приднестровье. Работа будет зависеть от обеспечения электроэнергией в соответствии с графиком веерных отключений, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Паспортные отделы (отделения) в Октябрьском и центральном микрорайонах Тирасполя, а также Дубоссарах, Слободзее и Каменке будут принимать граждан:
со вторника по пятницу – с 8:30 до 17:30;
технический перерыв – с 12:30 до 13:30.
В субботу – с 8:30 до 12:30.
В среду приёма не будет.

Паспортное отделение в Бородинском микрорайоне столицы, расположенное в переулке Раевского, д. 10, принимать посетителей временно не будет.

Иностранные граждане и приднестровцы, проживающие в указанном микрорайоне, смогут получить государственные услуги в паспортном отделе г. Тирасполя УпВМ МВД ПМР, расположенном на ул. Р. Люксембург, д. 66, а также в паспортном отделении в Октябрьском микрорайоне, на ул. Текстильщиков, д. 36.

Временно приостановлена предварительная запись граждан на приём по единому номеру телефона 123 во всех паспортных подразделениях УпВМ МВД ПМР.

Принимать посетителей будут в порядке очереди по мере обращения.
  • Вчера, 07:58
  • DTV
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