Количество погибших в результате природных пожаров в районе Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния увеличилось до шести, передает CNN.
Жертвой стихийного бедствия стал житель Малибу на западе округа Лос-Анджелес, сообщил мэр города Даг Смит. Ранее власти заявляли о пяти погибших, пишет rbc.ru.
Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции заявил, что один только крупный пожар, Итон-Файр, уничтожил не менее четырех тысяч строений. Пожар все еще не локализован.
Глава администрации округа Кэтрин Баргер сообщила об аресте 20 человек по обвинению в мародерстве во время пожаров.
Шериф округа Роберт Луна объявил, что официально запросил поддержку национальной гвардии штата Калифорния в борьбе с пожарами.
По последним данным, обязательные приказы об эвакуации действуют для 180 тысяч жителей округа.
Ранее Энтони Морроне признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Пасифик Палисейдс оказались не функционирующими, пишет eadaily.com.
Президент США Джо Байден заявил, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем включая федеральных пожарных и самолеты.
Политик отметил, что федеральное правительство полностью покроет расходы на восстановление региона после пожаров. Средства пойдут на оплату уборки мусора, строительство временных убежищ, выплаты зарплат спасателям и «все необходимые меры по защите жизни и имущества».
Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января.
Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Из-за бедствия несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу.