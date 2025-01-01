В воскресенье, 12 января, время веерных отключений электроснабжения будет единоразово сокращено до 3 часов.
С 13:00 до 16:00 электричество будут отключать по следующим группам по городам и районам:
Группа 6:
г. Бендеры: Борисовка, Пентагон, центр (частично), Липканы. Слободзейский р-н: с. Кицканы, СОТы. Григориопольский р-н: с. Бычок (центр и юг), с. Красногорка, с. Тея (север). г. Дубоссары: промпредприятия, м-н Лунга, м-н Большой фонтан, м-н Южный, центр. Дубоссарский р-н: с. Дойбаны-1, с. Дойбаны-2, с. Гояны, с. Цыбулевка, с. Койково, с. Дзержинское, с. Гармацкое. г. Рыбница: туберкулезный диспансер, р-н Южный, ул. Кирова (частично), Титова, Маяковского, Степная, промпредприятия.
Группа 7: г. Бендеры: Хомутяновка (частично), центр (частично), балка (частично). Слободзейский р-н: с. Карагаш, с. Суклея, промпредприятия.
Группа 8: г. Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично), р-н Кр. Казармы (частично), м-н Западный. г. Бендеры: р-н Протягайловка, р-н Борисовка, р-н Центр Слободзейский р-н: с. Бл.Хутор, с. Парканы, ПЖД. Рыбницкий район: с. Строенцы, с. Вадатурково, с. Белочи, с. М. Молокиш, с. Васильевка, с. Советское, с. Плоть (частично). г. Каменка Каменский район: с. Окница, п. Солнечный, с. Красный Октябрь, с. Александровка, с. Кузьмин, с. Грушка, с. Фрунзовка.
Группа 9: г. Тирасполь: Нахаловка, Кировский (частично), промпредприятия. г. Слободзея (молдавская часть частично), промпредприятия. Слободзейский район: с. Чобручи (часть), с. Бл. Хутор. Григориопольский р-н: с. Веселое, с. Шипка (юг). Дубоссарский р-н: с. Васильевка, с. Н. Гояны, с. Н. Комиссаровка, с. Афанасьевка, с. Калиновка, с. Дубово, с. Роги. г. Рыбница: центральная часть (частично), ул. С. Лазо, промпредприятия.
Группа 10: г. Тирасполь: Балка (частично), промпредприятия. г. Слободзея: молдавская часть (частично), русская часть (частично), сельхоз.потребители. Слободзейский р-н: с. Чобручи (частично). Григориопольский р-н: с. Нововладимировка, промпредприятия, с. Красногорка г. Дубоссары: м-н. Магала. г. Рыбница: промпредприятия.
С 16:00 до 19:00 электричество будут отключать по следующим группам по городам и районам:
Группа 11: г. Тирасполь: центральная часть (частично), р-н парома г. Бендеры: р-н Центр (частично), р-н Балка (частично), р-н Кавказ (частично), р-н Шелковый (частично), м-н Ленинский, промпредприятия. Каменский р-н: с. Подойма, с. Рашков, с. Катериновка, с. Слобода Рашков, п. Янтарное.
Группа 12: г. Бендеры: промпредприятия, р-н Центр, р-н БАМ (частично), р-н Пентагон (частично), р-н Липканы, р-н Птичник, с. Протягайловка, с. Гыска. Слободзейский р-н: промпредприятия, с. Новокотовск (сельхоз. потребители). г. Григориополь: промпредприятия. Григориопольский р-н: с. Черница, с. Виноградное (частично), Тираспольский КХП, с. Малаешты промпредприятия. г. Рыбница: промпредприятия, ул. Гвардейская, р-н Сахкамень, ул. Ленина, ул. Юбилейная, ул. Мичурина, Кирова, Гвардейская.
Группа 13: г. Тирасполь: Балка (частично), р-н Манго, Кирпичи, центральная часть города (частично), р-н Мечникова, Бородинка, Гвардейская, р-н Западный, промпредприятия. г. Бендеры: промпредприятия, м-он Северный (частично), с. Варница.
Группа 14: г. Бендеры: м-н Северный промышленность, с. Варница. Слободзейский р-н: п. Первомайск, СОТы п. Первомайск. Григориопольский р-н: насосные вблизи с. Ташлык. г. Дубоссары: м-н Большой Фонтан. Дубоссарский р-н: сельхоз. потребители, промпредприятия. Рыбницкий р-н: г. Рыбница: ул. Мичурина, ул. Кирова, промпредприятия.
Группа 15: г. Тирасполь: Балка (частично), Кировский (частично), центр (частично), Тирстекло. г. Григориополь сельхоз. потребители и промпредприятия. Григориопольский р-н: с. Делакеу, с. Красная горка (север), с. Красное. г. Дубоссары: м-н Лунга, м-н Магала, промпредприятия. Дубоссарский р-н: с. Дзержинское, промпредприятия. г. Каменка: ул. Гагарина, ул. Котовского. Каменский р-н: с. Соколовка, с. Ротари, с. Севериновка, с. Хрустовая.
С 19:00 до 22:00 электричество будут отключать по следующим группам по городам и районам:
Группа 1: г. Тирасполь: промпредприятия, центральная часть города (частично), м-н "Южный", р-н роддома, р-н ПНИИСХ. Григориопольский р-н: сёла Малаешты, карьер Тирнистром, промпредприятия по с. Малаешты. г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная. Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра (часть села), Воронково, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны, промпредприятия.
Группа 2: г. Тирасполь: ул. Бендерская, р-н Мечникова, пгт. Новотираспольский, р-н Бородинка, р-н Кр. Казармы (частично), промпредприятия. Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное, с. Терновка Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея и сельхоз потребители. г. Рыбница: ул. Вальченко, промпредприятия. Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны, Михайловка, промпредприятия.
Группа 3: Слободзейский р-н: сёла Кременчуг, Кицканы, Копанка, Загорное, Меренешты (частично). Григориопольский р-н: Спея, с. Виноградное, с. Ташлык (север), промпредприятия. г. Рыбница: р-н Вершигоры (частично). Рыбницкий р-н: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, Плоть (частично), Ивановка, Гараба, промпредприятия.
Группа 4: г. Бендеры: промпредприятия, р-н Борисовка, р-н Пентагон (частично), р-н БАМ (частично), с. Протягайловка. Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, промпредприятия. г. Дубоссары: м-н. Коржево, м-н. Магала. Рыбницкий р-н: села Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка. г. Каменка: промпредприятия. Каменский р-н: сёла Подоймица, Валя-Адынкэ, Константиновка.
Группа 5: г. Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично). г. Днестровск. Слободзейский р-н: с. Незавертайловка, с. Никольское и СОТы, с. Владимировка, с. Константиновка, с. Уютное, с. Фрунзе, с. Андрияшевка, с. Приозерное, станция Новосавицкая, промпредприятия. Григориопольский р-н: с. Карманово, с. Мочаровка, с. Котовка, с. Колосово, с. Победа, с. Красная Бесарабия. Дубоссарский р-н: с. Кр. Виноградарь, с Н. Александровка, с. Н. Кошница, с. Н. Погребы, с. Боска, сельхоз. потребители, промпредприятия. Рыбницкий р-н: с. Мокра, с. Победа, с. Запорожка, с. Бесарабка, с. Шевченовка.
В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения/включения электроэнергии может быть увеличено до 60 минут.