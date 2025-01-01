Социал-демократическая партия Германии выдвинула кадидатуру Олафа Шольца, а ультраправая Альтернатива для Германии – своего лидера Алису Вайдель.
В Германии стали известны имена первых двух кандидатов на должность канцлера. Об этом сообщили немецкие СМИ в субботу, 11 января.
Так, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально подтвердила, что выдвигает кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца. За него отдали голоса почти все из 600 делегатов съезда, передает korrespondent.net.
Шольц пообещал победить на выборах и "удивить тех, кто думает, что уже знает, чем все кончится".
В свою очередь, ультраправая Альтернатива для Германии впервые выдвинула собственного кандидата в канцлеры. Ею прогнозируемо стала лидер партии Алиса Вайдель. Ее избрали кандидатом путем вставания. Подсчета голосов не было.
В своей приветственной речи Вайдель заявила, что ее партия АдГ нужна, чтобы снова сделать Германию "сильной, богатой и безопасной", и выступила за полное закрытие границ ФРГ.
На открытии съезда выступил сопредседатель Альтернатива для Германии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), заявив о целях превысить 20-процентный уровень поддержки избирателей и добиться того, чтобы Алис Вайдель стала канцлером.
Как известно, в начале ноября 2024 г. в Германии развалилась правительственная коллиция в составе СДПГ, Свободной демократической партии (ВДП) и Союза-90/Зеленые. А в декабре Бундестаг проголосовал за вотум недоверия Шольцу.
Теперь ожидается, что 23 февраля состоятся внеочередные выборы в Бундестаг.